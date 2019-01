Jokic guía a Nuggets ante Hornets al mantener racha en casa

Nikola Jokic anotó 39 puntos, su máximo de la temporada, y agregó 12 rebotes, Paul Millsap aportó 18 unidades en rol de suplente y los Nuggets de Denver vencieron el sábado 123-110 a los Hornets de Charlotte para apuntarse su 10ma victoria en fila en partidos como locales.

Con marca de 26-11, los Nuggets lideran la Conferencia del Oeste y se encuentran en el mejor inicio de una temporada de la NBA en la historia de la franquicia. Denver nunca había encabezado la conferencia a estas alturas de una campaña desde el 16 de marzo de 1977.

Jokic ofreció otra impresionante actuación al añadir seis asistencias, tres robos de balón y un bloqueo. Conectó 16 tiros de campo en 29 intentos y cuatro de cinco tiros libres.

Gary Harris terminó con 17 unidades saliendo de la banca para un equipo de Denver que anotó 27 puntos a partir de balones perdidos del rival.

Kemba Walker contribuyó con 20 tantos por los Hornets, que dieron inicio a una gira de seis juegos. Bismack Biyombo registró su mayor aportación de la campaña con 16 puntos.

Trey Lyles y Millsap acertaron triples sucesivos al inicio del cuarto periodo para poner adelante a los Nuggets 105-93. Torrey Craig concretó el triunfo con una clavada en un rompimiento a velocidad a 1:50 minutos del final para ampliar la ventaja a 14 unidades.

