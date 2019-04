Por primera vez en su carrera, LeBron James no completará una temporada regular

La temporada de LeBron James terminó el pasado sábado, anunciaron los Lakers.

Esto marca la primera vez en su carrera que el veterano de 16 años y cuatro veces JMV no termina una temporada regular. La temporada termina el 9 de abril contra los Trail Blazers de Portland en Staples Center.

“Después de consultar con nuestro equipo de doctores, hemos decidido no usar de los servicios de LeBron en los últimos juegos de la temporada”, dijo un comunicado del equipo atribuido al presidente de operaciones Magic Johnson y al gerente general Rob Pelinka. “Esta decisión permitirá a su ingle a recuperarse completamente, y es mejor para el futuro éxito de ambos, LeBron y Lakers”.

James jugó en 55 juegos esta temporada y promedio 27.4 puntos, 8.5 rebotes y 8.3 asistencias por juego. Anotó 51% de sus disparos desde el piso y 33.9% de sus disparos desde la distancia de tres puntos. Esos números fueron los más altos en promedio de su carrera, a excepción de los de tres.

James no pudo jugar en 17 partidos consecutivos por una lesión en la ingle en el juego navideño ante los Warriors de Golden State en Oakland. Los Lakers ganaron ese juego pero solo ganaron seis de 11 tras la ausencia de James.

A su regreso, los Lakers fueron cautelosos con su carga de trabajo. Jugó el 31 de enero ante Clippers, liderando a Lakers a la victoria. James entonces estuvo ausente el juego del 2 de febrero, de visita a Warriors, a lo que Lakers señaló como una gestión de carga.

Desde su regreso, James se le vio seguidamente con una bolsa grande de hielo en su ingle. También su nombre apareció en el reporte de lesiones como una lesión de rodilla.

Los Lakers eran cuartos en la Conferencia del Oeste cuando James se lesionó la ingle y esperaban recuperar esa forma a su regreso. Eso nunca ocurrió por varias razones. Mientras que James recuperaba el camino, los Lakers fueron sacudidos en la fecha límite de canjes.

La dirigencia ofreció al joven núcleo en varios paquetes por el alero estrella de los Pelicans de Nueva Orlenas, Anthony Davis. Eso se convirtió público, lo que causó burlas fuera de Los Ángeles. Con James muy claro en su deseo de jugar con Davis, también tuvo un impacto en el vestidor.

Los Lakers tuvieron un récord de 4-14 en la fecha límite, que los eliminó de los playoffs.

James no se ha perdido de asistir a los playoffs desde la temporada 2004-05 – su segunda en la NBA. En cada uno de los últimos ocho años, ha llegado a las Finales, ganando tres campeonatos.

“Ha sido difícil, no puedo sentarme sabiendo que matemáticamente no estaremos en la postemporada”, dijo James. “Es como el ‘March Madness’ para los chicos del colegio para mí. El poder ir al ‘March Madness’ y jugar ese partido, entonces al final del día, una vez el juego esté ahí y sé que estaré jugando y estoy físicamente dispuesto, entonces al uniformarme soy todo negocios. No cambio la manera de abordarlo; voy y trato de hacer jugadas”.