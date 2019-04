Los Warriors proveen una lección valiosa para los novatos de Clippers

Jugar contra los Warriors de Golden State, el mejor equipo de la NBA, en la primera ronda de los playoffs era el peor de los casos por muchas obvias razones.

La profundidad de los Clippers y la cohesión en el vestidor, alzaron un poco las bajas expectativas y superaron un dramático giro al roster del equipo. Sin tener jugadores All-Stars, hubo una expectativa que los propulsó en la serie contra los sobrecargados Warriors. Esa expectativa se ha jugado como se esperaba.

Para varios en los Clippers, consideraron a la serie de la primera ronda contra los Warriors como el mejor emparejamiento imaginable, por una razón para mirar al futuro.

Enfrentar a la dinastía de los Warriors, ganadores de los últimos tres de cuatro campeonatos de la NBA, y jugando en un ambiente tan hostil como lo es el Oracle Arena, los guardias novatos Shai Gilgeous-Alexander, Landry Shamet, Jerome Robinson y el centro de 22 años, Ivica Zubac, han recibido una educación invaluable durante sus primeras apariciones en la postemporada.

“Son jóvenes que tiramos en el fuego”, dijo el veterano de Clippers, Lou Williams.

Ese tipo de introducción al básquetbol de playoffs ha probado ser un revelador alternativo, humilde y alentador.

“Es muy grande, solo en cuestión de confianza, saber que pueden jugar con estos muchachos”, dijo Robinson. “Cuando todo esto se junta, podemos jugar contra cualquiera”.

La superestrella de los Warriors, Kevin Durant ha hablado y puede relacionarse con los jóvenes de Clippers.

En 2010, en su tercera temporada, Durant y sus compañeros de Oklahoma City, Russell Westbrook y James Harden, debutaron en los playoffs contra los superiores Lakers, un equipo en ruta a conquistar un campeonato de la NBA. Oklahoma City alcanzó las finales de la Conferencia del Oeste la siguiente temporada y Las Finales de la NBA el año siguiente.

“Solo aprendes a cómo jugar, aprendes a qué enfocarte y qué tipo de preparación debes tener a este nivel, especialmente en los playoffs, cuando juegas un equipo una y otra vez”, dijo Durant. “Entonces, ese trabajo en camino al verano [de 2010] fue diferente y estoy seguro que será lo mismo para estos jóvenes muchachos”.

Gilgeous-Alexander jugó “sin miedo”, dijo Durant, mientras que el novato anotó 25 puntos en el Juego 4 de la serie, un récord en playoffs para los Clippers por un jugador de primer año.

“Para que un novato llegue y ataque con confianza, de la manera cómo él lo hizo, eso te demuestra de qué está hecho”, dijo el entrenador de Warriors, Steve Kerr. “Creo que fue fenomenal”.

Gilgeous-Alexander, Shamet – quien hizo la anotación ganadora de tres puntos en el Juego 2 en la remontada de un déficit histórico de 31 puntos – y Robinson están bajo contratos garantizados por dos temporadas, con la opción de que el equipo adicione un tercer y cuarto año. Zubac puede convertirse en agente libre restringido esta temporada. El valor de sus actuaciones en la postemporada podría revelar su futuro tan pronto como la agencia libre abra durante el verano.

“El próximo año, ellos regresarán más pulidos, con más confianza”, dijo Wilson Chandler. “Tienes a un jugador joven que puede dar un paso al frente y hacer grandes jugadas en partidos grandes. Además de ser L.A. y jugar para [Doc Rivers], eso será muy grande también cuando los agentes libres vean a los equipos”.

Zubac, un inicialista en los primeros tres juegos de la serie, no participó en el Juego 4 después que Rivers optó por una alineación más pequeña. JaMychal Green, un alero reservista de 6’9” de altura, fue insertado en el centro y Robinson, quien jugó un total de 15 minutos durante los primeros tres juegos, vio su rol aumentado como parte de una banca plagada de guardias.

“Era solo perderse en el momento y solo jugar”, dijo Robinson. “No pensar mucho. Me equivoqué y tan pronto entre, Lou me decía: ‘Vamos, hombre, no tenemos tiempo para eso’”.

Robinson, quien trabajó esta temporada en ser menos titubeante para aprovechar los disparos sin marca, anotó dos de tres intentos.

“Lo que debe gustarte de Jerome es que si tiene el disparo abierto, lo va a tomar”, dijo Rivers. “Sabes… sé que sonará tonto pero hay mucha gente que no lo harían y Jerome no es uno de esos. Es por eso que lo metemos ahí”.