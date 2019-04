VIDEO: Wayne Rooney aumenta a su legado de GOLAZOS en la MLS con esta anotación

Desde su llegada a la MLS el verano pasado, Wayne Rooney ha mostrado que se está tomando su papel muy en serio y sus golazos con el D.C. United han sido mágicos. El inglés volvió a anotar de manera magistral en el juego del domingo en su visita al Magic de Orlando en un tiro libre.

Basado en el ángulo en el que ocurrió la falta, lo lógico era enviar un centro pero Rooney aprovechó el descuido del portero y de la defensa para lanzar directamente a la portería con mucha potencia.

Desde otra cámara.

ROONEY IS RIDICULOUS! @WayneRooney scores an incredible goal to give DC United a 2-0 lead #DCU @nbcwashington pic.twitter.com/ku3arUm7wI

No hay que olvidar que las asistencias también han sido especiales.

D.C. United takes on Orlando City tonight.



The last time they played, Wayne Rooney and Luciano Acosta did THIS. pic.twitter.com/cERoJC3ZYm