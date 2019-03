VIDEO: La sensación musical Luis Coronel engalana la Noche Latina NBA en juego de Clippers

El cantante regional mexicano Luis Coronel engalanó la celebración de la Noche Latina en el medio tiempo del juego entre los Clippers y los Blazers de Portland el martes.

El reconocido cantante dijo estar muy emocionado por poder cantar en Staples Center por primera vez en su corta carrera.

“Emocionado de poder interpretar la música regional mexicana en un lugar tan importante”, dijo Coronel a HOY Deportes. “Hay mucha diversidad, nacionalidades, de todo tipo de personas, que pueden escuchar la música de Luis Coronel en el ‘halftime show’ de seis minutos y en concierto después del juego”.

La historia de Coronel es conocida por lo difícil de su niñez en la que su padre fue encarcelado y deportado.

“Es un orgullo latino, vengo de padres mexicanos, de Sonora, y estar en lugar como Los Ángeles, como Staples Center… significa mucho porque sé de dónde vengo, de no tener nada y de poder pisar una tarima tan grande rodeado de jugadores con talento la verdad que estoy muy feliz.

Coronel estuvo encargado de la celebración de la Noche Latina en la que la liga celebra la participación latina de los aficionados y jugadores en la NBA. Para Coronel, el tener la oportunidad de participar en un lugar histórico como lo es el Staples Center lo motivó a participar.

“Es un lugar en el que se han hecho grandes conciertos, no me ha tocado estar aquí pero he visto grandes artistas de country, hip-hop, R&B, bachata… todos han estado aquí y el sueño mío es que ojalá algún día esté aquí para un concierto. Aquí comienza todo, aquí empieza todo”.

Coronel dijo ser aficionado del básquetbol y además confesó de qué equipo es hincha.

“Muchos no me lo van a creer pero soy fan de los Clippers y la razón es porque cuando jugaba NBA en el videojuego siempre elegía a los Clippers porque me gustaba su camiseta con las rayitas, me gustaba mucho”, finalizó.

