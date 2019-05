Los Lakers tienen nuevo entrenador: Frank Vogel

Los Lakers finalmente tienen entrenador, Frank Vogel aceptó los términos del quinteto Oro-Púrpura y se encargará de llevar las riendas del equipo por tres temporadas. Además Jason Kidd será uno de los asistentes del nuevo entrenador.

No solo los Lakers sumaron un año más de no ir a los playoffs, a pesar de haber contado con LeBron James como la gran contratación del equipo, la postemporada ha sido todo un desastre y motivo de burla para el resto de la liga. Entre las tantas situaciones que se presentaron, Magic Johnson abandonó el barco sin previo aviso y le siguió Luke Walton, quien ahora está con los Kings de Sacramento.

Durante la semana se había especulado que Tyronne Lue sería el nuevo entrenador por su cercanía a James y por haber ganado un título juntos, pero el entrenador no aceptó los términos de tres años… quería cinco y más dinero del ofrecido.

Can confirm that Frank Vogel has agreed to a deal to become the Lakers' next head coach. Jason Kidd will be one of his assistants.