Bryant tuvo que responder quién es mejor entre él, James y Jordan o comer una lengua de vaca

Kobe Bryant fue puesto “entre la espada y la pared” para responder a la eterna pregunta de quién es mejor entre él, LeBron James y Michael Jordan.

El exastro de los Lakers estuvo como invitado en el show nocturno de James Corden y el presentador le dio la opción de responder o comer un pedazo de lengua de vaca. Corden le pidió a Bryant que “clasifique estos jugadores legendarios de básquetbol del mejor al peor: LeBron James, Michael Jordan y Kobe Bryant”.

Entre risas, Bryant optó por comerse la lengua de la vaca pero al pensarlo dos veces decidió responder: “Yo soy el mejor, Michael es el segundo mejor y LeBron es el segundo mejor”.

We made @KobeBryant choose between eating a cow tongue OR ranking himself, @KingJames and Michael Jordan from best to worst pic.twitter.com/ktKDemDlQf