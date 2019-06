Steve Kerr compara final de la Champions con Juego 1 de las Finales de la NBA

Antes del Juego 2 de las Finales de la NBA entre Warriors de Golden State y los Raptors de Toronto, el entrenador de Golden State, Steve Kerr, tomó un momento para hablar con los medios, donde abordó diferentes temas … incluso de futbol.

Kerr, un aficionado del Liverpool, también respondió a la pregunta de un reportero sobre lo que pensaba del triunfo de su amado equipo ante el Tottenham en la final de la Liga de Campeones, disputado el sábado.

“Bueno, no soy un experto, así que no puedo ofrecer mi análisis experto, pero mi análisis de novato es que no fue un partido muy bien jugado”, opinó sonriendo Kerr sobre la final que conquistó el Liverpool por 2-0. “Pero fue el resultado que querían los aficionados del Liverpool”.

Luego habló de la falta de momentos emocionantes en el partido y le echó la culpa a las semanas de anticipación a la final.

“Me recordó a nuestro Juego 1. Tuvimos nueve, 10 días de descanso. Ellos tuvieron casi tres semanas de descanso. Todos en los dos equipos se vieron con falta de actividad, así como el Juego 1 para nosotros. Cuando estás fuera por un tiempo, no estás tan listo y no eres tan certero”.

La jersey del Barcelona para la temporada 2019/20 tendrá un cambio importante: cambia las rayas blaugrana tradicionales por un diseño de cuadros de ajedrez por primera vez en la historia. El nuevo diseño está inspirado en la ciudad de Barcelona y sus edificios emblemáticos del arquitecto Antonio Gaudí, según los organizadores. La jersey del Barcelona para la temporada 2019/20 tendrá un cambio importante: cambia las rayas blaugrana tradicionales por un diseño de cuadros de ajedrez por primera vez en la historia. El nuevo diseño está inspirado en la ciudad de Barcelona y sus edificios emblemáticos del arquitecto Antonio Gaudí, según los organizadores. SEE MORE VIDEOS

Aunque ese primer partido, Kerr lo perdió por 118-109, la noche del domingo su equipo se recuperó y ganó 109-104 en el Juego 2, para empatar la serie final 1-1.