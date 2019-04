Exentrenador de Lakers, Luke Walton, ya es ‘rey’ de los Kings

Tras el final de la temporada de los Lakers en la que no llegaron a los playoffs, el equipo angelino agudizó su crisis con la salida del gerente general Magic Johnson. Pero como si fuera poco, dos días después Luke Walton y el quinteto Oro-Púrpura partieron caminos.

Walton no tardó en encontrar trabajo y se dirigió al norte, en Sacramento, en donde lo esperaban los Kings y en donde habita como gerente general un viejo conocido de Lakers, Vlade Divac.

Los Kings oficializaron su contratación el lunes.

New Kings coach Luke Walton on his relationship with Vlade Divac: "There's trust that's already between us that would take years to build." pic.twitter.com/B4YurPzuXE