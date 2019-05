Curry y los Warriors eliminan a Harden y los Rockets

Después de que Stephen Curry se recuperó de la primera mitad en blanco en su trayectoria en playoffs para anotar 33 puntos en los últimos dos periodos y ayudar a los Warriors de Golden State a eliminar a los Rockets de Houston y avanzar el viernes a la final de la Conferencia Oeste, el coach Steve Kerr se detuvo a hablar con los padres del estelar armador.

Kerr dijo que les comentó a Dell y Sonya Curry: "Si este juego no es el reflejo de Steph Curry, nada lo es".

La explosión de Curry en la segunda mitad les permitió a los Warriors sobreponerse a la ausencia de Kevin Durant y quedarse con un triunfo 118-113. Escuchó todos los reportes de cómo había sufrido durante toda la serie y admitió que "estuvo terrible" en la primera mitad.

"Una noche como esta no sucede sin confianza en uno mismo", declaró Curry.

Klay Thompson añadió 27 tantos para ayudar a los bicampeones defensores a alcanzar las finales de conferencia por quinto año consecutivo y eliminar a Houston por cuarta ocasión en las últimas cinco temporadas. Golden State lo hizo a pesar de que Durant está ausente con una lesión en la pantorrilla, que sostuvo en la segunda mitad del triunfo en el quinto partido.

"Fue una absoluta batalla", dijo Kerr. "Estamos emocionados de seguir avanzando y felices de dejar esta serie atrás".

James Harden encabezó a Houston con 35 puntos y Chris Paul añadió otros 27.

Una bandeja de Harden acercó a los Rockets a tres con menos de un minuto en el reloj, pero Thompson encestó un triple a 36,1 segundos del final para extender la ventaja de Golden State a 110-104.

Gerald Green falló un intento de tres puntos por Houston y los Rockets se vieron obligados a cometerle una falta a Currry. El base encestó ambos intentos antes de que un triple de Harden recortara la diferencia a cinco, 112-107, con 24 segundos en el reloj.

A pesar de tener un dedo dislocado en la mano izquierda, Curry logró otros dos tiros libres antes de que P.J. Tucker encestara un triple por Houston. Otros dos tiros de castigo de Curry colocaron el marcador 116-110 a 12,3 segundos del final antes de que Harden cometiera la última de sus seis pérdidas de balón.

"Dejamos escapar muchas oportunidades... si no aprovechas las oportunidades terminas del lado perdedor", comentó Harden

Los Rockets no pudieron anotar durante una buena parte del cuarto periodo y tuvieron que ver a los Warriors celebrar el triunfo en la serie en su propia casa por segunda temporada en fila, después de que ganaran las finales de conferencia en Houston el año pasado. Harden encestó 11 de 25 tiros de campo y 6-15 desde el área de tres puntos. Además consiguió 7 de 12 tiros libres.

"Esto va a dejar una marca", dijo el coach de los Rockets Mike D'Antoni. "No es algo que superes fácilmente. Esto duele. Jugamos nuestro mejor nivel y ellos jugaron su mejor nivel y no los derribamos. Fue una pelea de peso completo. No conectamos los golpes para, por lo menos, volver a Golden State.

Curry tuvo problemas al inicio del encuentro y se fue en blanco en la primera mitad por primera ocasión en 102 partidos de playoffs en su carrera. Llegó al último cuarto con apenas 10 puntos, pero en el último periodo explotó con 23 unidades.

Antes del encuentro había dudas sobre cómo los Warriors enfrentarían la ausencia de Durant, quien promedia más de 34 puntos por encuentros. Pero lucieron igual de contundentes gracias a los 21 tantos de Thompson en la primera mitad y el dominante último periodo de Curry.

Los Rockets llegaron al último cuarto arriba por cinco y el marcador estaba empatado a 95 a 7:30 del final, después de una jugada de tres puntos de Shaun Livingston , por los Warriors.