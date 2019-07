Dejan tendido a Mayweather Jr. en partido de básquetbol

View this post on Instagram

El campeón del #SuperBowl, #RobGronokowski, y la leyenda de boxeo, #Floyd #Mayweather Jr., se enfrentaron en un duelo de básquetbol llamado #MonsterEnergy $50K Charity Challenge #Celebrity #Basketball Game, a beneficio de la organización que ayuda a las víctimas de cáncer en adolescentes, #TeenCancerAmerica. Durante el encuentro, #Mayweather Jr. lució un poco fuera de ritmo y hasta probó el suelo durante una marcación. “Te dije, no tienes que hacer estas cosas”, dijo el relator ante las risas de la gente.