Con plaga de lesiones, concluye reinado de Warriors

Al final, los Warriors simplemente quedaron demasiado golpeados y diezmados. Y por lo tanto fueron vencidos.

Su reinado concluyó el jueves, en el último partido de su historia en el Oracle Arena, adonde llegaron sin Kevin Durant y de donde salieron sin Klay Thompson.

Difícilmente alguno de esos dos jugadores tendrá actividad durante la próxima temporada.

Las bajas en el plantel tuvieron un costo muy elevado, incluso para un equipo que nunca dejó de luchar antes de perder el sexto partido de la Final de la NBA, por 114-110 ante los Raptors de Toronto.

“Lo que he atestiguado como su entrenador durante los últimos cinco años ha sido simplemente una combinación increíble de talento, carácter y compromiso mutuo”, resaltó el estratega Steve Kerr. “Esto simplemente no suele ocurrir. No suele pasar que un grupo de chicos como éstos se unan y hagan lo que hicieron en los últimos cinco años”, llegando a finales consecutivas.

Los Raptors ganaron la serie por 4-2. La liquidaron unos minutos después de que Thompson se marchó del recinto, con muletas y con un futuro que lucía incierto.

Thompson se lastimó en el tercer periodo, cuando recibió una falta en un intento de volcada y cayó mal sobre su rodilla derecha, la cual se le dobló de una forma tan irregular que permitía suponer una lesión grave.

Los peores temores se confirmaron. Thompson se rompió el ligamento cruzado anterior, otra lesión grave con la que deberán lidiar los Warriors.

El diagnóstico surgió unas dos horas después del partido, reportado inicialmente por ESPN y confirmado después a The Associated Press por Greg Lawrence, agente de Thompson.

El escolta se marchó del encuentro, pero regresó renqueando por el túnel y volvió a la cancha, lo que generó ruidosas ovaciones. Buscaba convertir sus tiros libres, con la esperanza de regresar tras ser evaluado.

Atinó en ambos y se marchó de nuevo al vestuario unos segundos después. En cuestión de minutos surgió el anuncio. Thompson no volvería en toda la noche.

Poco después, se había ido también la condición de bicampeones defensores de los Warriors.

“Es algo difícil hablar de esto”, reconoció Stephen Curry, base de los Warriors. “Es una forma muy dura de quedar fuera... Pero esta historia no ha concluido”