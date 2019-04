Thunder da segundo golpe a Portland

Sue Ogrocki / AP

El astro del Thunder de Oklahoma City Russell Westbrook (0) celebra con Paul George (13) tras una canasta en la segunda mitad del tecer juego de la serie de playoffs de la NBA contra los Trail Blazers de POrtland el viernes, 19 de abril del 2019. (AP Foto/Sue Ogrocki) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

El astro del Thunder de Oklahoma City Russell Westbrook (0) celebra con Paul George (13) tras una canasta en la segunda mitad del tecer juego de la serie de playoffs de la NBA contra los Trail Blazers de POrtland el viernes, 19 de abril del 2019. (AP Foto/Sue Ogrocki) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only ** (Sue Ogrocki / AP)