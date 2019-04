Expulsan a Popovich en 63 segundos

Nikola Jokic anotó 20 puntos, capturó 11 rebotes y entregó nueve de las 41 asistencias de Denver, para que los Nuggets aplastaran el miércoles 113-85 a los Spurs de San Antonio, cuyo entrenador Gregg Popovich fue expulsado apenas tras 63 segundos.

Jamal Murray añadió 14 unidades y 11 asistencias para los Nuggets, que actualmente son el segundo lugar en la Conferencia del Oeste con cuatro encuentros por disputar.

La escuadra, que logró su mayor cifra de asistencias en la temporada, se sobrepuso de una derrota por 116-102 ante el primer sitio, Golden State, una noche antes.

