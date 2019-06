El mexicano que podría jugar con los Lakers de LeBron James

No es broma: Un basquebolista mexicano podría unirse a los Lakers de LeBron James.

Gustavo Ayón lo ganó todo con el Real Madrid y ahora está cerca de regresar por la puerta grande a la NBA, y con el enorme mercado latino -y mexicano- en EEUU y el paíz azteca la posibilidad estaría cerca de concretarse.

El seleccionado mexicano decidió abandonar al equipo merengue tras ayudarlo a conquistar el título 35 de su historia, luego de vencer al acérrimo rival Barcelona, y cada vez cobra mayor fuerza la posibilidad de su posible fichaje por Los Angeles Lakers.

En una entrevista con el diario español AS, "El Titán" Ayón reconoció: "Quiero ir a la NBA por una cuestión deportiva y familiar".

El motivo familiar al que se refiere es fuerte: su hijo de siete años le pide verlo cada fin de semana, pero de México a España es un vuelo de 12 horas, mientras que viajar de Estados Unidos al país azteca sería más accesible.

"Se habla de dinero, pero eso no tiene que ver. No es por sacar provecho de nada. Este club me dio una gran oportunidad después de una lesión de hombro en la NBA que me tuvo parado siete meses", dijo Ayón.

Diversos reportes señalan que la prioridad del mexicano es jugar con los Lakers de LeBron James y Anthony Davis; el legendario equipo angelino estaría estudiando ofrecerle al veterano Ayón (34 años) un contrato de 1,5 millones de dólares, casi la mitad de lo que ganaba en el equipo merengue.

De confirmarse su regreso a las duelas de la máxima liga de baloncesto en el mundo, el mejor basquetbolista mexicano de los años recientes sumaría su quinto equipo en esa competencia en la recta final de su carrera, luego de jugar para New Orleans Hornets, Orlando Magic, Milwaukee Bucks y Atlanta Hawks entre 2011 y 2014.

Con el uniforme del Real Madrid, Ayón cosechó 13 títulos, entre ellos, una Copa Intercontinental, cuatro de Liga de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), tres Copas del Rey y dos Supercopas de España.