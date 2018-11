LeBron James admitió preocupación ante el titubeante comienzo de los Lakers de Los Ángeles en la temporada de la NBA.

La quinteta angelina firmó tres derrotas consecutivas, pero el panorama cambió para el equipo con tres victorias al hilo, la reciente ante los Hawks de Atlanta por marcador de 107-106, donde el astro anotó 26 puntos y metió la canasta ganadora en los últimos segundos, el domingo por la noche.

Los Lakers también consiguieron el quinto triunfo seguido ante los Hawks y tienen marca de 24-5 desde la temporada de 1991.

"No he cambiado nada exteriormente, pero ya me conoces. Sabes cómo soy. Casi me colapso la semana pasada. Tuve que sentarme y recordarme a mí mismo: 'sabías en lo que te estabas metiendo'".

"Este proceso ha sido bueno para mí. Solo tengo que seguir siendo paciente", dijo LeBron en entrevista para Yahoo Sports.

Dos de las recientes victorias de los Lakers han llegado en los últimos segundos del partido.

"Estamos jugando bien ahora. Tengo que recordar que este es un equipo joven, estamos empezando a crear algunos buenos hábitos. Eso es lo que importa en este momento", precisó LeBron.

La victoria fue la tercera de forma consecutiva para los Lakers que ya tienen marca ganadora de 7-6.