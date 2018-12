LeBron James: voy a buscar ayuda de élite para los Lakers

La semana pasada, la super estrella de los Lakers, LeBron James, tuvo palabras muy halagadoras sobre otra figura, Anthony Davis de los Pelicans de Nueva Orleans al hablar sobre la posibilidad de que se uniera a él en de Los Ángeles.

Dijo que sería “increíble” si esto llegara a pasar.

James claramente lo estaba reclutando pues sabe que para poder derrocar a los titanes de Golden State y regresar a los Lakers a la cima en un futuro cercano, necesita ayuda de élite.

Este martes, James le contó a ESPN que hará todo lo posible de su parte para enlistar a más estrellas.

“Sería lo ideal”, dijo. “Creo que ya saben lo que ha dicho la gerencia, lo que ellos creen y lo que podemos hacer. Esto también va a ser mi trabajo. Espero con anticipación que los muchachos entren a la agencia libre. Estaré en su puerta, los llamaré. Vamos a ver cómo podemos ayudar a esta franquicia ser de élite una vez más para regresar a la cima de la montaña”.

El astro cree que en la ciudad angelina está en una situación similar a la que estuvo en Miami, ya que ambos son destinos deseados. Y esto le puede ayudar a comparación de cuando estaba en Cleveland, lugar que no convencía a potenciales contrataciones.

“Mucha gente no quería ir a Cleveland”, reveló. “Traté de reclutar a varios jugadores, y teníamos a muchos interesados, pero no se dieron las cosas. No fue nada difícil atraer a jugadores a Miami. Ahora que estoy en Los Ángeles tampoco creo que será difícil traer a más estrellas”.

Pero, aunque los lujos de su nueva ciudad le pueden ayudar, ‘King James’ está consciente sobre que es lo único que le puede ayudar inclinar la balanza a favor de los Lakers en su búsqueda de artillería pesada.

“Tenemos que ganar, es lo único que importa al final de día”, exclamó. “Es lo que le estoy tratando de mostrar a los prospectos y agentes libres, y también a mis compañeros actuales, que podemos ganar ahorita sin preocuparnos del futuro”.