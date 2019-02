VIDEO: Así era LeBron James en la prepa

LeBron James, la gran estrella de los Lakers y de la NBA, ya causaba estragos en la prepa desde muy pequeño. James tenía un talento natural por el baloncesto desde que fue reclutado por St. Vincent-St. Mary High School de Akron, Ohio, para ser parte del equipo de esa escuela en 1999. Ahí, James anotó 2,657 puntos, 892 rebotes y 523 asistencias durante sus cuatro años que asistió en esa escuela.

Así era LeBron en la preparatoria:

LeBron James was built for this since the beginning. pic.twitter.com/WtbfpsCzAR