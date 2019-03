VIDEO: Aficionado anota canasta en juego de Lakers y se lleva a casa $100,000 dólares

Durante el encuentro de los Lakers ante los Pelicans de Nueva Orleáns el miércoles pasado, Dean Tran, aficionado de Camarillo, participó en el MGM Big Shot Jackpot, con valor de $100,000 si podía anotar una canasta de media cancha.

El aficionado de 40 años de edad resultó ser buen anotador y concretó desde media cancha, alentado por el exjugador de los Lakers, Vlade Divac. Fue el octavo ganador en un concurso que se estableció desde la temporada 2006-07.

Dean Tran is going home with $100k courtesy of @parkmgm pic.twitter.com/VkKG0ld5G7