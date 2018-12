Irving aporta 40 puntos; Celtics vencen a 76ers en prórroga

Kyrie Irving aportó triples consecutivos en el tiempo extra, para conseguir seis de sus 40 puntos en el duelo navideño, y los Celtics de Boston derrotaron el martes 121-114 a los 76ers de Filadelfia.

Irving, quien obligó al alargue mediante un disparo a 20 segundos de que concluyera el cuarto periodo, consiguió además 10 rebotes por los Celtics, que perdían por 113-108 con 3:33 minutos restantes en el tiempo extra. Luego, Irving lideró una nueva reacción.

Dos tiros libres de Ben Simmons con 2:15 minutos por disputar colocaron a los Sixers arriba por 114-112. Pero Filadelfia no volvió a anotar.

Un triple de Irving a 3:01 minutos del bocinazo dio a Boston su primera ventaja en la prórroga, por 115-114. Tras una falla de Filadelfia, Irving atinó otro triple con 1:28 minutos por jugar, y los fanáticos de Boston se pusieron de pie para brindar la aclamación más sonora de la noche.

Jayson Tatum y Marcus Morris anotaron 23 puntos cada uno por Boston, mientras que Terry Rozier contabilizó 10. También por Boston, el dominicano Al Horford sumó nueve rebotes, cinco asistencias y cuatro puntos.

Joel Embiid encabezó a Filadelfia con 34 puntos, al atinar sus 12 tiros libres. Capturó 16 rebotes.

Jimmy Butler anotó 24 puntos, JJ Redick sumó 17 y Ben Simmons finalizó con 11, aparte de atrapar 14 rebotes y entregar ocho asistencias por los Sixers.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.