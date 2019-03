20 razones para nunca olvidar a Manu Ginóbili

Siete meses y un día después de haber anunciado su retirada del baloncesto, el AT&T Center, casa de los Spurs de San Antonio, se convertirá este jueves en un palco de homenajes, recuerdos, emociones encontradas y hasta llanto mientras la franquicia texana retira la camiseta número 20.

No es un número cualquiera. Fue el que portó el argentino Emanuel David Ginóbili durante 16 temporadas en las que jugó unos 1.000 partidos en la temporada regular, 218 en 'playoffs', y con la que conquistó sus cuatro anillos en 2003, 2005, 2007 y 2014.

El nacido el 28 de julio de 1977 en Bahía Blanca, más conocido en el mundo como Manu Ginóbili, llegó a la NBA el 18 de julio de 2002, y el 27 de agosto pasado anunció su retirada.

A continuación veinte razones, como el número veinte que llevó, para querer y nunca olvidar al de Bahía Blanca.

.1. LOS SPURS CUELGAN PARA SIEMPRE LA NOVENA CAMISETA

El exjugador de 41 años se convertirá en el noveno en recibir esta distinción por parte de la entidad de San Antonio. Antes fueron retiradas las camisetas de Johnny Moore (00), Avery Johnson (6), Bruce Bowen (12), James Silas (13), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44) y David Robinson (50).

Manu Ginobili’s jersey will be retired in San Antonio tonight.



.2. UN ROBADOR DEL BIEN

El considerado mejor baloncestista que ha tenido América Latina y uno de los cien mejores y más influyentes de la historia de la NBA es el mayor robador de balones y máximo anotador de triples en la historia de los Spurs. Hazañas que consiguió al lado de Tim Duncan y Tony Parker, con los que formó el 'Big Three' que más partidos ganó en la NBA.

Spurs 'Big Three' Tim Duncan, Tony Parker and Manu Ginobili pass the Celtics three for most all-time wins by a trio. pic.twitter.com/UFkTDlctP9 — Jordan Howenstine (@AirlessJordan) November 1, 2015

.3. EL PLACER DE COMENZAR EN EL BANCO

Antes era considerado irónicamente "el mejor de los malos", pero desde que Manu ganó en 2008 el premio al Mejor Sexto Hombre la percepción cambió y los jugadores entendieron la importancia y hasta lo estratégico que significa comenzar un partido en el banquillo.

Tras alzar el galardón el de Bahía Blanca, figuras de la talla de Jamal Crawford, Lamar Odom y James Harden hicieron lo mismo convencidos de que, en realidad, ayudaban a potenciar a sus equipos.

Manu Ginobili was the greatest bench player in NBA history, and it's not even close (by @JacobEGoldstein) https://t.co/m1fmqKWLld pic.twitter.com/HidHv2tvsk — The Nylon Calculus (@NylonCalculus) August 28, 2018

.4. ALLANÓ EL CAMINO A LOS EXTRANJEROS

En el draft de 1999 Los Spurs eligieron a Manu Ginóbili en el 'pick' 57, equivalente al antepenúltimo de la segunda ronda. La decisión acabó por sorprender a todos, en primer lugar porque no había jugado en una universidad estadounidense. A él ya lo habían visto en Europa en 1977, durante el Mundial sub'22 de Australia.

Más allá de lo que nos dio en la Selección Argentina, la marca de Ginóbili en la @NBA es imborrable. Este video es un ejemplo perfecto para entenderlo pic.twitter.com/GvCFppjF9y #GraciasManu — CABB (@cabboficial) March 28, 2019

Debutó en 2002 y con su desempeño sorprendente, la franquicia de San Antonio comenzó a apostar por más jugadores extranjeros, como el base francés Tony Parker, por ejemplo.

.5. UN GRANDE DE 1.98 METROS

Manu Ginóbili, que tiene 1.98 metros de estatura y pesa 93 kilos, es el primer latinoamericano a quien se le retira su número en la NBA, distinción que solo ocho jugadores de los Spurs han recibido antes que él. El último de ellos fue Tim Duncan.

.6. ¿POR QUÉ ELIGIÓ LA CAMISETA NÚMERO 20?

El 18 de julio de 2002, Manu Ginóbili firmó su primer contrato con los Spurs y posó con la camiseta 6, número que había utilizado en su última etapa en Italia, pero como esa la usó el base Avery Johnson, campeón en la temporada 1998-1999, iba a ser retirada a la brevedad. Después pensó en la 10, aunque esta tenía dueño, Speedy Claxton. Luego afirmó que se quedó sin preferencia y escogió jugar con la 20 porque "quedaba bien y por eso la tomé".

.7. MANU, ÚNICO

Emanuel David Ginóbili es el único deportista en ganar una medalla de oro olímpica -en los juegos de Atenas 2004-, una Euroliga, en 2001, y un campeonato de la NBA. Además, junto a Michael Jordan, Scottie Pippen y LeBron James, es el único jugador en ganar un oro olímpico y un campeonato de la NBA en la misma temporada.

16 seasons. Four NBA titles. An Olympic gold medal.



Manu Ginobili had an amazing career. pic.twitter.com/ZvusDj325w — ESPN (@espn) August 27, 2018

.8. SUS NÚMEROS

El argentino destacó en San Antonio con sus números. Es el de mayor cantidad de triples con 1.495, el de mayor cantidad de robos con 1.392, el cuarto máximo anotador con 14.043 puntos, el quinto con mayor cantidad de rebotes con 3.697, el cuarto con mayor asistencias con 4.001, el quinto con más minutos jugados con 26.859, el tercero con mayor cantidad de partidos jugados con 1.057 y el cuarto con mayor cantidad de libres anotados con 3.380.

Todos estos números son en fase regular en sus 16 temporadas con los Spurs. Como si fuera poco, Ginóbili es el jugador con más puntos anotados como suplente en la historia de los Spurs con 8.278.

#ManuDay Los números de GINÓBILI, parte II 👇🏻



- 2 MVP Coppa Italia

- 2 MVP Liga de Italia

- Elegido entre los 50 mejores jugadores de la EuroLeague

- 1 MVP FIBA AmeriCup



En la NBA:

- 16 temporadas

- 1275 partidos

- 17097 puntos

- 1819 triples

- 1684 robos

- 4571 rebotes pic.twitter.com/Fn6405SsBh — Facu Terrés Grimaldi (@OffsideStats) March 28, 2019

.9. TRÍO DE ENSUEÑO

En el 2015 los Spurs tuvieron en su equipo un trío de lujo conformado por el francés Tony Parker, el estadounidense Tim Duncan y Ginóbili, los nuevos 'The Big Three', el trío que más partidos ha jugado junto en la historia de la NBA y el de más victorias en una temporada regular, superando al de los Celtics de Boston de los años 80 integrado por Larry Bird, Robert Parish y Kevin McHale.

Hear from Tim Duncan, Gregg Popovich, and Tony Parker about the great Manu Ginobili https://t.co/4X78ozqQ6p — Pounding the Rock (@poundingtherock) March 28, 2019

10. REDUJO MONTO DE SU CONTRATO

La nobleza de Manu Ginóbili y el amor que sentía por los Spurs quedaron más que demostrados cuando el argentino aceptó reducir el monto de su contrato para que el equipo tuviera un mayor espacio salarial para incorporar o retener a algunas de sus figuras.

Su gesto tuvo un gran premio después. San Antonio le firmó un contrato por 14 millones de dólares.

Manu Ginobili is not in the Top 200 in salary in the NBA. More contract details: https://t.co/RvmLJ2VxML pic.twitter.com/EsBqHxoWGD — HoopsHype (@hoopshype) May 3, 2016

11. LOS MIL DE MANU

El 4 de noviembre del 2017, Manu Ginóbili jugó su partido número 1.000 en la fase regular de la NBA, en la victoria de local de los Spurs de San Antonio frente a los Hornets de Charlotte por 108-101. Esa noche anotó 10 puntos, logró 4 rebotes y dio 5 asistencias en 16 minutos en la cancha.

There are 129 players in NBA history with at least 1,000 career games played in the regular season. Manu Ginobili's career winning percentage is the highest among all of them:



.721 - Manu Ginobili

.720 - Tony Parker

.719 - Tim Duncan

.690 - Danny Ainge

.688 - Kareem Abdul-Jabbar pic.twitter.com/VNKKH2052r — Justin Kubatko (@jkubatko) August 28, 2018

12. UN POTRO SALVAJE

"Era como un potro salvaje. Hacía locuras. Algunas tenían sentido y otras no", recordó el gerente general Robert Canterbury Buford.

El exjugador del Virtus Bolonia, con el que ganó dos MVP consecutivos de la Liga Italiana de Baloncesto entre 2000 y 2002, sorprendió a todos en la NBA hasta superar las expectativas de los más optimistas: "Si sabía que era tan bueno, lo hubiera elegido antes", admitió 'RC' Buford.

13. COMO UN DEDO MEÑIQUE

Cuando lo conoció el gerente de los Spurs buscó referencias del entonces seleccionador Julio Lamas.

Su primer gesto fue enseñar el dedo meñique al técnico cuando él preguntó de cuál de sus jugadores quería información.

"Del flaquito", dijo a continuación 'RC' Buford, quien no solo quiso confirmar detalles técnicos del juego de Ginóbili. Averiguó detalles de su coeficiente intelectual, su nivel de inglés, su educación, su familia...

@ChrisDuel @JeffGSpursZone At the half, it's the Spurs 40 & Grizzlies 40. Highlight of the half vintage Manu Ginobili with the finger roll. pic.twitter.com/bCekKS3SzB — Joe Garcia (@twoshotspodcast) February 7, 2017

14. UN ESTILISTA DEL BALONCESTO

Atribuido al lituano Sarunas Marciulionis el 'Euro step' es una suerte de regate ya común en las ligas europeas de baloncesto pero que Manu adaptó a su estilo y llevó desde Italia a Estados Unidos sin saber que desataría una gran sensación, como si de una moda de vestir se tratase.

"Todos empezaron a hacerlo y entendí que había algo diferente", admitió hace años con cierto rubor el argentino. Este particular estilo fue imitado por James Harden, quien luego admitió que lo aprendió después de repasar muchos vídeos.Al final, el estilista Manu superó con su 'Euro Step' a otras tendencias como 'el Gancho' de Kareem Abdul Jabbar, 'la Flotadora' de Tony Parker, el 'Fade Away' de Michael Jordan, el 'Reverse' de Kyrie Irving o el 'Crossover' de Allen Iverson.

Long Live Manu Ginobili. One of the best to ever play the game pic.twitter.com/XvkjzUCivT — Nick G. (@nickgonz12) May 23, 2017

15. PAREJA DE LUJO

Manu Ginóbili formó junto a Gregg Popovich la tercera pareja entrenador-jugador más ganadora de la historia de los play-offs con 135 triunfos en la NBA.

Popovich was asked pregame about the impact and relationship Manu Ginobili had on the Latin community in San Antonio and around the world. #KSATsports #KSATnews #spurs #nba #GraciasManu pic.twitter.com/Gn7oMYQYwq — RJ Marquez (@KSATRJ) March 28, 2019

16. EL PIBE DE 40

Jugó hasta los 40 años y siempre dio su máximo potencial, si bien él mismo reconoce que el jugador que empezó en la liga argentina en 1995 no fue el mismo que terminó en la NBA en el 2017. Ginóbili se transformó de un excelente anotador a un gran pasador y siempre fue un jugador que se desempeñó según lo que su equipo requería. Además su profesionalismo fuera del campo, su estricto cuidado personal y su alimentación, le permitieron extender su carrera.

17. SUS AMIGOS

Amigo de sus amigos. Y eso se nota incluso en esta noche especial en la que invitó a sus excompañeros de la selección argentina, Gabriel Fernández, Andrés 'Chapu' Nocioni, Alejandro Montecchia, Juan Ignacio 'Pepe' Sánchez y Pablo Prigioni, quienes lo acompañarán en el AT&T Center. Con ellos formó la denominada 'Generación Dorada' que ganó el oro en Atenas 2004, los Campeonatos FIBA Américas de 2001 y de 2011 (MVP del primero), la plata del Mundial de Baloncesto del 2002 y la medalla de bronce de Pekín 2008.

La curiosa invitación que le hizo el “Chapu” Nocioni a Ginóbili luego de su retiro https://t.co/U67LBaKWhY pic.twitter.com/HrQOCFaIcJ — Maximo Palma (@maxipalma) March 28, 2019

18. OTRA CAMISETA EN SU HONOR

Con la retirada de la camiseta con el número 20 en los Spurs se labra un nuevo capítulo en la exitosa carrera de Manu Ginóbili. El escolta había sido reconocido por sus compatriotas cuando el 29 de julio de 2017 la Confederación Argentina de Baloncesto anunció que colgaría la camiseta con el número 5 utilizada por Manu en su trayectoria con la Albiceleste.

19. MANU HECHO CANCHA

Los habitantes del barrio porteño de Saavedra son privilegiados. Especialmente aquellos que pisan la cancha de la plaza para jugar partidos de baloncesto, y los que contemplan estas escenas desde la raya. El 28 de diciembre de 2018 Emanuel David Ginóbili se hizo presente para inaugurar y firmar una cancha que lleva su imagen, que plasmó el artista Rodrigo Ojeda con el astro irguiendo el brazo izquierdo.

Rodrigo Ojeda, el artista sanfernandino que pintó el mural en homenaje a Manu Ginobili https://t.co/bgFBwOvSAj vía @sfnuestro — San Fernando Nuestro (@sfnuestro) December 29, 2018

20. GRACIAS MANU

Para la retirada de la camiseta 20 de Ginóbili, los Spurs no escatimaron en nada. A cada espectador se le dará una gorra con la inscripción "Gracias Manu" más otros recuerdos de esta noche especial. El Himno argentino será interpretado por su compatriota Michelle Leclercq y durante el acto hablarán Tim Duncan, Tony Parker y Gregg Popovich, tres de sus amigos y de las figuras clave de los exitosos Spurs.