Adam Silver: NBA puede mejorar las reglas de la agencia libre

La NBA tiene conocimiento de que sus reglas sobre los equipos que hablan con los agentes libres se están incumpliendo, y anticipó que pasará los próximos meses ideando un mejor sistema.

Tras una reunión del órgano de gobierno de la liga, el comisionado Adam Silver dijo el martes que la NBA está al tanto de "que ha habido discusiones previas" entre los equipos y los agentes libres.

"La firme convicción que tengo indica que no deberíamos tener reglas cuyo cumplimiento no podemos supervisar estrictamente", dijo Silver. "Y sabemos que ése es el caso ahora... Hay que dar un paso atrás, comenzar de cero y hablar con nuestra asociación de jugadores acerca de qué sistema tiene sentido en el futuro".

Silver opinó que el incumplimiento "daña la percepción de integridad de la liga".

Por lo tanto, el siguiente paso será encontrar maneras de mejorar el proceso, ya sea cambiando algunas reglas o quizá eliminando algunas que están obsoletas.

Según la letra de la regla, los equipos podían comenzar conversaciones con los agentes libres sólo después de las 6:00 p.m., hora del Este, del 30 de junio. Se supo que algunos contratos habían sido acordados poco después que se abrió esa ventana de negociaciones, y unos cuantos fueron conocidos incluso antes de que llegara ese momento.

"Al final del día, no no tiene sentido contar con reglas si no podemos garantizar que se cumplan", insistió Silver.

En otros temas, como se esperaba, la NBA está otorgando a los entrenadores el derecho de desafiar una decisión de los árbitros por partido la próxima temporada. Podrían retar marcaciones de falta personal contra sus equipos, una infracción por salirse de la cancha, goaltending o interferencia a la canasta.

La liga avisó a los equipos el mes anterior que el desafío se implementará por un año a prueba, pendiente de la aprobación del órgano de gobierno, lo cual sucedió ahora.

La repetición instantánea ahora puede ser activada por los árbitros del partido que trabajan en el centro de revisiones en Secaucus, Nueva Jersey, sin la participación de la plantilla de réferis sobre la duela.

El centro de repeticiones tendrá la autoridad de revisar si un tiro fue de dos o de tres puntos, ya sea que los árbitros en la arena pidan o no que dicho tiro sea revisado, además de potenciales infracciones del reloj de disparo.