Gustavo López se prepara para el mejor momento de su carrera, ahora como campeón

Gustavo López, actual campeón mundial de peso gallo de Combate Américas, defenderá su corona este viernes, 23 de agosto, ante Joey “El Cazador” Ruquet, de Las Vegas, en un combate que se realizará en el Harveys Lake Tahoe Outdoor Arena de Lake Tahoe, California.

López, miembro del equipo de Randy Couture en Las Vegas, estará haciendo su primera defensa de su corona ante Ruquet. López venció y destronó a José Alday en el duelo de revancha por la corona de peso gallo en marzo pasado.

Gustavo López hará su primera defensa este viernes en Lake Tahoe. (Alatriste/HOY)

López también ya ha enfrentado a Ruquet en 2016, contienda que ganó por sumisión en el segundo asalto.

“Siempre ha tenido buenas manos, buen jiu-jitsu”, describió López a su rival. “Parece que está perdiendo pero luego gana”.

Por su parte, López dijo que él ha mejorado mucho desde aquella victoria en 2016.

“Ahora, como miraron en la pelea pasada, ahora ya muevo las manos, muevo la cabeza. Ya soy un peleador más completo”, señaló López.

Ahora como campeón, López habló con HOY y dijo que está listo para la mejor etapa de su carrera, pues ahora como monarca de la institución, muchos querrán derrotarlo, cuando antes pocos querían enfrentarlo.



“Quiero enfrentar a los mejores del mundo. Ahora que Combate América está creciendo mucho, con Kate de Castillo, es hora de tomar ventaja de la situación”, expresó López, quien podría enfrentar en el futuro a Erick “Goyito” Pérez.

Ruquet, de Sarasota, Florida, obtuvo su oportunidad de pelear por el cinturón tras su última victoria, una decisión unánime sobre Alan “Beche” Cantú en Monterrey, Nuevo León, México, en abril pasado.

El pleito será televisado por Univisión (12 a.m. ET/PT) y UDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT), y en inglés por DAZN (9:30 p.m ET / 6:30 p.m. PT).

Aquí la entrevista completa de López con HOY Deportes en las oficinas de Los Angeles Times: