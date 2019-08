Caixinha: no veníamos a jugar contra Zlatan ni Pavón

CARSON.- El portugués Pedro Caixinha le restó importancia al hecho que el Galaxy no alineó a sus mejores hombres, como el sueco Zlatan Ibrahimovic y el argentino Cristián Pavón, para las semifinal de la Leagues Cup de este martes en el Dignity Health Sports Park de Carson. El Cruz Azul ganó por 2-1 en el Galaxy y avanzó a la final de este nuevo torneo, donde enfrentará a Tigres de la UANL.

“Yo en lo que es la institución que representamos definimos que íbamos por tres trofeos”, declaró Caixinha en referencia a la SuperCopa MX que ganaron ante Necaxa en julio, la Leagues Cup y el Apertura 2019.

“Cada quién tiene su retos y sus objetivos. Hay una diferencia con la Concachampions, donde usualmente los mejores equipos están presentes y Leagues Cup, por lo que vimos, y a nosotros nos tocó enfrentó a dos equipos de esta liga, Chicago y Galaxy no jugaron con el cuadro principal”.

“Pero a mí no me toca decidirlo. No veníamos a jugar contra Zlatan Ibrahimovic o contra Cristián Pavón, venimos a jugar contra el Galaxy”, señaló.

En términos generales, Caixinha se mostró contento en la forma en la que inició el partido, aunque luego dijo que el Cruz Azul no supo controlar el juego y por eso sufrieron al final.

“Esperábamos a un Galaxy que peleara el partido”, declaró Caixinha. “El equipo (del Galaxy) no fue tan secundario del que enfrentó a Xolos. Pero hay que resaltar el triunfo del equipo”.