¿'Chiquimarco’ será entrenador en España?

El Salamanca de la Segunda B de España todavía espera la resolución de la Real Federación Española de Futbol para saber si podrá contar con José Luis Trejo como estratega.

El técnico mexicano podría no dirigir al equipo español si la RFEF no le avala su licencia de entrenador, por lo que incluso hay rumores de que el ex árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez podría llegar al cargo.

“En ningún momento, el Salamanca UDS ha sopesado la posibilidad de que un técnico aporte el carnet y sea el señor Trejo el que lleve la voz cantante en la parcela técnica. Entre otras cosas, porque incumpliría el reglamento”, explicó ayer el club en un comunicado.

“Tal y como se manifestaba en el comunicado del pasado jueves, el club sigue a la espera de la resolución definitiva para, a partir del lunes, tomar las decisiones necesarias”.

Anuncio

Por lo pronto, el Salamanca igualó hoy a uno con el Villanovense en el Estadio Romero Cuerda, ya con la presencia del mexicano Ulises Zurita, quien fue designado presidente del club.

El lunes será cuando se defina la situación en el banquillo del cuadro español.