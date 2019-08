Bellinger sella victoria en juego de líderes

El jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Max Muncy (13), celebra con su compañero Cody Bellinger (35) tras batear un jonrón de tres carreras en el séptimo inning de un juego de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el viernes 16 de agosto de 2019, en Atlanta. (AP Foto/John Bazemore) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

(John Bazemore/AP)