Carlos Salcedo: Me refugié en mi familia tras haber sido expulsado

La polémica que envolvió a Carlos Salcedo tras su expulsión ante Chivas no lo inquieta, pues el “Titán” argumenta no tomarse personal los comentarios de la gente.

Esta mañana, el internacional mexicano habló sobre aquel incidente en Guadalajara, en donde fue blanco de críticas por irse a ver a un palco el resto del partido en el que había sido expulsado.

“Es un palco que yo renté con mi familia y al final, sin dar muchas explicaciones, salgo expulsado y cuando tienes un momento malo pues ¿en quién te vas a refugiar?, en tu hijo, en tu esposa, en los seres que luchan día a día contigo en esta carrera, pero me da risa que eso es lo que vende en México. Muchos dicen que estaba tomando cuando no había ni un vaso de cerveza, pero vende más que se diga que estaba tomando y mil cosas, pero en ese aspecto estoy tranquilo.

“La verdad me divierto, lo tomo por ese lado. Soy un ser humano común y corriente que se equivoca y no va ser mi primera ni mi última expulsión y el futbol te da revanchas. Cada persona es libre de opinar lo que quiere y por eso no me tomo nada personal”, expresó en Zuazua.

Dijo estar feliz por estar a disposición del técnico Ricardo Ferretti, luego de cumplir con la suspensión de dos juegos.

“Lo comentaba con mi esposa, en qué partido me toca ser expulsado, pero al final son cosas del partido, no hay jugador que entre al campo sin el riesgo de lesionarse o ser expulsado. Al final ya cumplí mi dos partidos y tengo que ponerme a la disposición del técnico y del grupo”, comentó el jugador felino.