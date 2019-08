Previa, Hora, TV: Chávez Jr. vs. Bravo

Julio César Chávez Jr. se subió a lo que podría ser su última ceremonia de pesaje dentro del boxeo profesional.

El hijo mayor del gran campeón mexicano no tuvo problemas con la báscula y esta noche enfrentará al colombiano Evert Bravo en San Juan de los Lagos, Jalisco, en busca de un triunfo que lo mantenga en la escena pugilística ya que de lo que contrario, colgará los guantes.

La pelea, en peso Supermediano, será en el Salón Diamante y transmitida por TV Azteca en México a las 9 p.m.

“Si yo pierdo me retiro, no tengo que perder con estos rivales. Voy a ir paso a paso, voy a trabajar muy duro y con mucha constancia y disciplina, cosa que no hice en mi carrera durante estos años”, dijo Chávez.

Anuncio

El “Junior”, quien no pelea desde el 6 de mayo de 2017 cuando perdió ante el jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez en Las Vegas, marcó un peso de 172.2 libras (78.10 kilogramos), mientras que el sudamericano detuvo la romana en las 173 libras (78.47 kg).

Chávez Jr. acumula una marca de 50 triunfos, 32 por nocauts, tres derrotas y un empate, y fue campeón mundial del peso Mediano del Consejo Mundial de Boxeo en 2011, defendiendo su cinturón de manera exitosa en tres ocasiones, hasta que en septiembre de 2012 fue derrotado por el argentino Sergio “Maravilla” Martínez.

El colombiano Bravo se presentará en San Juan de los Lagos con una hoja de servicio de 25-10-1, con 19 triunfos por la vía rápida.

ASÍ LO DIJO

Anuncio

“Me siento bien, me siento listo, porque pasaron muchas cosas y como que eso me ayudó a decir: ‘tengo que estar listo para pelear desde un mes antes’, y así no habrá pretexto por cosas malas que hice en su momento. Lo que quiero es pelear”.

Julio César Chávez Jr., boxeador mexicano.