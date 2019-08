Hora, TV y Señal En Vivo: Valentina Shevchenko vs. Liz Carmouche en UFC Uruguay

Este sábado, la campeona de peso mosca femenil, Valentina Shevchenko, enfrenta a la retadora Liz Carmouche, quien curiosamente ya ha noqueado a la monarca del mundo en 2010. Sin embargo, muchas cosas han pasado desde ese entonces y en esta ocasión, Shevchenko es amplia favorita para vencer a Camouche y retener su corona en el Antel Arena de Montevideo.

En aquel duelo en 2010, realizado en peso gallo, Carmouche venció por la vía rápida a Shevchenko, quien después de aquella derrota acumuló cinco victorias al hilo antes de perder una contienda de campeonato ante la ahora super campeona Amanda Nunes. Shevchenko se recuperó y volvió a enfrentar en otra oportunidad por la corona a la brasileña Nunes, aunque el resultado fue el mismo.

Entonces Shevchenko decidió ir por la corona interina de peso mosca ante Joanna Jędrzejczyk, duelo que ganó. Como campeona, tuvo una defensa exitosa ante Jessica Eye y hoy sostendrá su segundo desafío defendiendo su cetro.

Por su parte, a Carmouche no le fue tan bien como a su rival, pues después de vencer a Shevchenko perdió dos batallas y después de acumular dos victorias, se enfrentó a nada más y nada menos que Ronda Rousey, quien hizo su debut en Anaheim. Carmouche perdió ese combate y luego siguió coleccionando triunfos y derrotas. Venció a Jessica Andrade, pero perdió con Alexis Davis y Miesha Tate. Carmouche llega a esta contienda con dos triunfos al hilo.

En el evento coestelar, el noqueador de peso welter Vicente Luque enfrenta al también letal Mike Perry.

La cartelera principal inicia a las 5 p.m. y será televisada por ESPN+

Te presentamos la cartelera completa:

Cartelera Principal (ESPN+) 5 p.m.

Valentina Shevchenko vs. Liz Carmouche

Vicente Luque vs. Mike Perry

Luiz Eduardo Garagorri vs. Humberto Bandenay

Volkan Oezdemir vs. Ilir Latifi

Rodolfo Vieira vs. Oskar Piechota

Enrique Barzola vs. Bobby Moffett

Cartelera preliminar (ESPN+)2 p.m. PT

Gilbert Burns vs. Alexey Kunchenko

Ciryl Gane vs. Raphael Pessoa Nunes

Tecia Torres vs. Marina Rodríguez

Rogerio Bontorin vs. Raulian Paiva

Geraldo de Freitas vs. Chris Gutiérrez

Rodrigo Vargas vs. Alex da Silva Coelha

Veronica Macedo vs. Polyana Viana