Zlatan Ibrahimovic: El sistema [de la MLS] es una mier…

El Galaxy ha tenido una temporada inconsistente, en ocasiones sus altas son muy altas y sus bajas son hasta para llorar. Como ejemplo reciente, hace solo un par de semanas, el conjunto galáctico propinó una cátedra de futbol a su rival de ciudad, al LAFC, para luego caer dos veces seguidas por goleadas ante los Timbers de Portland y el Atlanta United.

La superestrella angelina, Zlatan Ibrahimovic, señaló esto como una falta de mentalidad en el jugador de la MLS, pero más allá culpa al sistema mismo por no crear el ambiente de urgencia en los equipos.

“Pienso que el sistema es una mierda”, dijo Ibrahimovic. “Es la manera que es… cuando hablas de mentalidad, para mí la mentalidad es algo de todos los días. La manera como entrenas es como juegas cada día. El resultado de cada juego es importante pero aquí llegas al séptimo puesto entras a los playoffs entonces ganas… entonces ¿cómo creas esa mentalidad de estar al pie del cañón por 24 horas? Es muy difícil”.

El sueco dijo que le ha costado trabajo acoplarse a la manera cómo se vive la temporada regular y los playoffs.

“Lo dije el año pasado cuando perdimos cuatro o cinco partidos seguidos, que no estaba acostumbrado y que nunca me había pasado anteriormente”, apuntó. “Es algo que no me quiero adaptar pero aprender de ello y no dejar que pase de nueva cuenta entonces obviamente es un sistema diferente en Estados Unidos. No sé si estás familiarizado con estos muchachos aquí cuando hablan de los playoffs, solo tienes que entrar a los playoffs y es todo… no importa si ganas o pierdes”.

Al mismo tiempo, Ibrahimovic cuestionó el formato de juego: “¿Cómo puedes aprender la mentalidad si solo tienes que llegar a los playoffs?”, puntualizó.