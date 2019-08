Cristian Pavón dice estar impresionado con Los Ángeles y sus compañeros en el Galaxy

A Dennis te Kloese solo le quedó agradecer a Boca Juniors por finalmente acelerar el proceso para adquirir a préstamo a Cristian Pavón, quien fue presentado oficialmente el jueves ante los medios de comunicación como nuevo miembro del Galaxy de Los Ángeles.

Fue un proceso largo y tedioso para obtener al jugador; por momentos se pensó que no ocurriría.

“Quiero agradecer a Boca Juniors y a todo su personal”, dijo el gerente general del club angelino. “Hemos pasado mucho tiempo intentando explicarles que éste será el mejor lugar para Cristian”.

La insistencia de adquirir al jugador habla de la confianza que le tienen al oriundo de Córdoba para ayudar al inconsistente Galaxy encaminarse a los playoffs.

Pavón espera recuperar su nivel, el que tenía antes de participar con la selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018 e impresionar con sus desbordes y creatividad, además que puede anotar.

Anuncio

Por lo pronto, el impresionado ha sido él, pues aseguró que le ha gustado mucho de lo poco que ha visto de Los Ángeles.

“Desde que llegué a la ciudad vi que es totalmente diferente a la Argentina”, dijo en sus primeras declaraciones el jugador de 23 años. “Acá está muy tranquilo, me han hablado mucho de la ciudad, que era muy linda y por lo poco que vi lo disfrute mucho… es hermoso”.

Pavón llegó al Galaxy por las recomendaciones de su ex técnico en Boca Juniors por tres años y con quien nuevamente se reencuentra en la MLS.

“Guillermo [Barros Schelotto] me tuvo en Boca y tuvo mucha confianza en mí para que yo esté acá, al igual que el Galaxy”, detalló. “Ahora solo queda en mí para dar el 100% para devolverles el favor que ellos me hicieron”.

Pero fue Favio Álvarez quien lo convenció que este sería su mejor destino, sobre todo por los años de amistad que tiene con su compañero de equipo.

Anuncio

“Con Favio pues lo conozco desde chico, desde hace mucho, y también me ha hablado de lo que son los compañeros de grupo y que son muy unidos”, explicó. “La verdad es que el día que entrené [por primera vez] me recibieron muy bien”.

Pavón llega con buen ritmo de juego pues se mantuvo entrenando con su equipo en Argentina y dice no escuchar lo negativo con respecto al supuesto bajón que ha tenido después del Mundial.

“Las críticas no le doy muchas bolas y trato de hacer mi trabajo día a día”, aseguró Pavón. “Intento cada día para volver a lo que era antes, para poder tener esa confianza que tenía de poder encarar a todos, que no me importaba nada. Al final del día, la confianza que me da el técnico a mí, voy a ir mejorando y tratando de tomar el nivel”.

Según Schelotto, una de las razones que consideraron adquirir a Pavón es por la facilidad con la que se desenvuelve sobre el terreno de juego y de “lo fácil que hace ver el juego, no se complica”.

“Él nos puede dar unas soluciones en el frente que muchas veces no tenemos en los partidos”, explicó a HOY Deportes. “Hay que darle la posibilidad de que encuentre su nivel y no solo será una individualidad sino que también aporta al equipo”.

Por su parte, la superestrella del equipo, Zlatan Ibrahimovic, dijo estar satisfecho con la contratación del argentino, a quien le ve cualidades importantes para desequilibrar y que le puede compartir la carga de ataque.

“Es un gran jugador, joven, jugó en la selección y en un gran equipo como lo es Boca”, dijo Ibrahimovic. “Va a ser muy efectivo para el equipo, especialmente en la ofensiva y ahora tiene que rápidamente acoplarse para que nos ayude. Es un jugador de calidad, creativo y capaz de anotar, de crear jugadas”.

Con el Boca Juniors, Pavón ganó el torneo argentino de Primera División en tres ocasiones, además de una Copa Argentina y una Supercopa Argentina. El lateral extremo ha jugado 11 partidos con la Albiceleste, cuatro de ellos en Rusia 2018.