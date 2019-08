Ve Caixinha un Cruz Azul que se relajó durante la goleada en Querétaro y le echa la culpa a la Supercopa

Pedro Caixinha, técnico de La Máquina, aseguró que el pobre inicio de este Apertura 2019 podría deberse a un factor emocional, luego que los celestes quizá se relajaron tras ganar la Supercopa antes del arranque del torneo.

“En un club cuando no ganas es algo que no puede pasar en una institución de esta naturaleza; podemos comparar con lo que sucedió hace un año con lo que fue el mal inicio, son situaciones similares y antagónicas, si por un lado cuando tú no saliste campeón y perdiste la Final, vino lo que es bajar la guardia y perder el foco, lo que es estar molesto y pensando por qué de nuevo”, explicó Caixinha.

“En este torneo nosotros analizamos las cosas un poco al revés y en situaciones que pueden ser antagónicas pero que pueden provocar el mismo estadio de, a lo mejor, un poquito de relajación o bajar un poco el enfoque, y es curiosamente haber empezado ganando la Supercopa”.

El timonel de La Máquina aseguró que no hay novedad sobre la posible llegada de un refuerzo ni de Bryan Angulo, pero tampoco lo considera la solución al pobre arranque de los celestes, que llevan 2 puntos de 9 disputados.

“Si el equipo viene y entra en una dinámica igual a la que ha tenido en el último partido pues por supuesto que hay muchas cosas por cambiar”, apuntó.

“Pero ese no es el tema, porque en cinco partidos pasó en uno, en 16 pasó en dos, y ya expliqué las dinámicas de las pérdidas y el foco, tenemos mucha confianza en todo el grupo; si algo está ocurriendo, no se debe a una sola causa, entonces tampoco se va a deber a una sola solución que ahora viene alguien, y nos va a solucionar todos los problemas que tenemos que trabajar”.