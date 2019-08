Buehler lanza ruta completa y vence a los Padres

En la imagen, el pitcher abridor de los Dodgers de Los Ángeles Walker Buehler celebra tras ponchar al jugador de los Padres de San Diego Eric Hosmer para poner fin a su juego de béisbol el sábado 3 de agosto de 2019, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

(Mark J. Terrill/AP)