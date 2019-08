Los venezolanos también juegan para Perú en los Panamericanos

La numerosa inmigración de venezolanos a Perú, donde actualmente residen unos 800.000, también se ha visto reflejada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con la participación de varios de ellos bajo la bandera peruana tras haber sido nacionalizados, algunos de ellos de manera exprés.

Así ha ocurrido especialmente con deportes como el béisbol y el sóftbol, disciplinas de largo recorrido en Venezuela pero sin tanta tradición en Perú, que ha buscado mejorar el nivel de sus equipos por ser el anfitrión del mayor acontecimiento deportivo de América.

En el caso del béisbol, que en Lima es practicado eminentemente por la población “nikkei” que componen los descendientes de inmigrantes japoneses, hay tres venezolanos nacionalizados en la selección de Perú.

Se trata de los lanzadores Jesús Vargas, José Herrera y Jonathan Farías, quienes emigraron de Venezuela a Perú en busca de trabajo y de nuevas oportunidades sin esperarse entonces que terminarían jugando unos Juegos Panamericanos por el país que los acogía.

Su afición por el béisbol los llevó a buscar lugares donde practicarlo como el Club AELU (Asociación Estadio La Unión) y tras lograr la nacionalización fueron convocados para la selección para que aportasen toda su experiencia adquirida en su país de origen, conocido por ser exportador de peloteros a las grandes ligas.

Similar es la historia de Eyzer Mujica y Daniel Ramírez, otros dos venezolanos que están en la selección de sóftbol de Perú, a la que llegaron a última hora después de que el Congreso peruano aprobase una ley para nacionalizar de manera exprés a deportistas de alto nivel.

A la norma promovida por la parlamentaria Leyla Chichuán, excapitana de la selección peruana de voleibol, se acogieron tanto Mujica, que se desempeña de lanzador, como Ramírez, que actúa de campocorto.

“Nunca me imaginé estar en unos Juegos Panamericanos con otro país que no fuese el país en que nací", reconoció a Efe Mujica, quien en Venezuela había jugado tanto al béisbol como al sóftbol.

En Perú trabajó en varios restaurantes y otros lugares variados hasta que consiguió establecerse como entrenador de las divisiones inferiores de la Federación Peruana de Sóftbol, al igual que Ramírez.

Sin embargo, su reto más difícil llegó cuando en los Juegos Panamericanos tuvieron que enfrentarse a la selección de Venezuela con la camiseta de Perú.

“Fueron muchos sentimientos encontrados. Conozco a muchos de la selección. Cantaron el himno con sentimiento y sentí una nostalgia demasiado grande. Las lágrimas se me salieron. Hace ya cuatro años que no voy a mi país”, recordó Mujica sobre el partido que Perú perdió por 0-3.

A pesar de la emoción, Mujica aclaró que representó a Perú “muy orgullosamente” y precisó que su familia que sigue en Venezuela está muy orgullosa de que haya competido en los Panamericanos con la selección peruana.

“Ha sido una experiencia grandiosa. Desde que llegué a Perú el trayecto ha sido difícil pero cada vez las cosas van mejorando día a día”, apuntó Mujica.

Por su parte, Ramírez contó a Efe que nunca se imaginó estar alguna vez en unos Juegos Panamericanos, y menos con un país distinto a donde nació.

“A Perú llegué aproximadamente hace cuatro años. Cuando me vieron mis cualidades para el sóftbol, me dijeron para ayudarlos y orientar a los más chicos”, explicó Ramírez.

“Represento ahora a un país que no es el mío, pero sea de la nacionalidad que sea, yo voy a aportar el 100 % donde esté. Me tocó aquí en Perú, que es el país que me ha abierto los brazos, y di el todo por el todo. Yo soy venezolano, pero mi corazón pertenece a Perú", concluyó.

También se benefició de la misma ley la judoca Yuliana Bolívar, de 29 años, que durante dos años había intentado obtener sin éxito la nacionalidad por la vía convencional tras llegar a Perú para ejercer de fisioterapeuta en un policlínico.

Bolívar, medallista de plata en los Juegos Bolivarianos de 2009 y de bronce en los Suramericanos de 2014, participará en la categoría de +78 kilos, donde el país anfitrión no tenía representante.

Además de los venezolanos, otros deportistas “importados” por Perú para estos Panamericanos son las cubanas Katia Salazar y Meiber Cabrera en la selección femenina de sóftbol, la chilena Mayte Salinas en clavados y la colombiana Kerstin Rojas en equitación.