HORA,TV y SEÑAL EN VIVO: LAFC visita al Revolution enrachado

El LAFC, después de vencer al campeón de la MLS, visita al Revolution de Nueva Inglaterra este sábado, 3 de agosto, en Gillette Stadium de Foxborough. El duelo está programado a las 4:30 p.m. y será transmitido por YouTube TV y UniMás, así como por la 980 AM.

El LAFC, que probó la derrota ante el Galaxy hace dos semanas, venció con problemas defensivos a Atlanta en el Banc of California Stadium. El conjunto angelino es primero en el Oeste, mientras que Nueva Inglaterra es séptimo en el Este.

La buena noticia durante la semana fue la compra del defensor colombiano Eddie Segura, quien se quedará con el LAFC después de tener buenas actuaciones con el equipo desde el inicio de la temporada.

“Desde el segundo que llegó, estaba abierto de los retos, se adaptó muy rápido. Impresionó a todos desde la pretemporada y la manera en la que ha jugado, de juego a juego, estamos emocionados de tenerlo en el equipo por un gran número de años”, expresó Bob Bradley, entrenador del LAFC.

El equipo de Bruce Arena no ha perdido en 11 partidos y en el último encuentro golearon 4-1 al Orlando City. Nueva Inglaterra no ha perdido desde el 8 de mayo y tiene un récord de siete victorias y cuatro empates desde ese entonces. El equipo de Arena no pierde en casa desde el 24 de abril.