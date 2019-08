Prospecto de Riverside de 18 años anuncia su retiro del boxeo

Joseph Landeros, un prospecto de Riverside de 18 años que hizo la mayoría de sus 16 peleas invictas en México, decidió colgar los guantes, de acuerdo a una publicación de Facebook en su cuenta personal. Landeros declaró que lo anterior fue una decisión que había pensado mucho en los últimos meses.

“El Tigre” peleó por última vez en abril pasado cuando venció a Ricardo Rojas Ramírez por la vía rápida. La mayoría de sus contiendas fueron en Tijuana y ninguna de ellas se fue a la distancia.

“No quiero seguir en este deporte de boxeo. No quiero contribuir a la conquista de otros hombres en el ring. Ya no quiero sufrir daños ni quiero lastimar a otro hombre”, publicó Landeros, quien comenzó su carrera en el boxeo en México a los 15 años debido a que en California no cumplía con el requisito de ser mayor de los 18 años para boxear.

“Trato de concentrarme en la verdad del asunto, que es que cuando se pelea, no importaba la seguridad de nadie. Ni siquiera la mía. De hecho, hubo algunos casos en los que podía jurar que el motivo era lastimarme a mí mismo, en mis esfuerzos por conquistar a otro peleador. Pero, este salvajismo ha terminado. Nunca podría saber cómo vivir conmigo mismo si llegara el día en que dañaría permanentemente a otro humano. Sus familias. Sus ambiciones. Y su vida es más importante que todo esto”, declaró.