Óscar Jiménez sabe que su oportunidad como titular está cerca en el América

El portero Óscar Jiménez lo sabe, es su gran oportunidad con el América.

Tras la salida del argentino Agustín Marchesín hacia el Porto, y en lo que las Águilas buscan otro arquero, Jiménez buscará brindar confianza el sábado ante Xolos.

“‘Marche’ es un gran arquero, por algo le llegó esta oportunidad, dejamos una amistad y lo más importante es el sábado contra Tijuana que tenemos que sacar los tres puntos.

“Desde el momento que llegué sabía que se iba a presentar la oportunidad, llegó de esta forma. Estoy preparado y ahora a transmitir la confianza a mis compañeros y cuerpo técnico y vivir el presente”, dijo Jiménez en una entrevista con Los Campamentos de W Radio.

Jiménez confía en que podrá demostrar que tiene la calidad para ser el portero del América.

“Se hicieron bien las cosas en Jaguares, he aprendido mucho, he entrenado duro y no hay dos en la posición de portero, hay que tener paciencia, trabajar con alegría y que mejor que jugar el sábado.



“Este club necesita que en todas las posiciones estén los mejores, ahora me toca estar a mi y bueno estoy tranquilo, seguro y van a saltar bien las cosas”, declaró.