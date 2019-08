La carrera de Dani Alves sigue en suspenso

El brasileño Dani Alves celebra tras ganar el trofeo a mejor jugador de la Copa América luego de que Brasil venció 3-1 a Perú en la final del torneo sudamericano, en Río de Janeiro, el domingo 7 de julio de 2019. (AP Foto/Andre Penner) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

(Andre Penner/AP)