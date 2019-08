Butragueño revive su curiosa llegada a Celaya en documental “La Quinta del Buitre”

Han pasado 24 años desde que Emilio Butragueño hizo lo que muy pocos se imaginaban: jugar en otro equipo que el Real Madrid. En 1995, ‘El Buitre’ fichó en México… no con el América, ni con el Cruz Azul. Decidió “brincar el charco” para ir a jugar con un club llamado Atlético Celaya.

Roberto Antolín, director del documental “La Quinta del Buitre”, le dedicó una sección especial de su proyecto a aquella colorida e improbable llegada de una de las máximas figuras del futbol español a tierras desconocidas.

“Mi idea inicial era jugar en Japón”, relató Butragueño en el documental sobre aquellos días finales en el Real Madrid. “No quería jugar en Europa en ningún equipo porque el destino es muy caprichoso, porque de repente te toca jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu. No quería que eso sucediera”.

Butragueño comentó que tenía muchos amigos en México y que el Celaya tenía dueños españoles, algo que tuvo que ver en su decisión.

Anuncio

“Aquí en España, no se sabía lo que era Celaya”, recordó Antolín. “Fue algo parecido a lo que le pasó a Diego Maradona con el Nápoles, un club recién ascendido opta fichar a una figura mundial. Butragueño era como Cristiano Ronaldo o Messi, era conocido en todo el mundo”.

El documental narró la insistencia del Club Celaya por contratar a Butragueño y que primero convencieron a su padre y esposa. Entonces, Butragueño, a sus 32 años, se unió a ese equipo que tenía 35 años sin estar en primera división.

“Ese equipo estuvo a punto de lograr el título y estuvo a un cabezazo de quedar campeón, y todos en España éramos de Emilio Butragueño y del Celaya. En España le queremos un aprecio muy especial a Celaya”, declaró Antolín, un corresponsal de Univision y Televisa en España en la actualidad.

En Celaya también jugó Míchel por dos temporadas, su único club después del Real Madrid.

Anuncio

Roberto Antolín es el director del nuevo documental de la "Quinta del Buitre" (Cortesía )

La mejor generación canterana merengue

Como el nombre lo indica, el documental toca a profundidad el tema del resurgimiento en 1983 de la Castilla, la cantera merengue. Butragueño, Míchel, Martín Vázquez, Sanchís y Miguel Pardeza fueron la camada de lujo que surgió durante la era del entrenador Alfredo Di Stefano.

“Fue una era en la que admiraba a ese equipo, fue por lo que yo me hice periodista deportivo. Ellos fueron mi inspiración”, expresó Antolín, quien hizo énfasis sobre el momento complicado que vivía el Real Madrid, pues necesitaba ganar títulos y tampoco pasaba por una buena situación económica.

“‘La Quinta del Buitre’ surge porque el club no tenía dinero para fichar a grandes futbolistas. Entonces se fueron a la cantera, y Alfredo Di Stefano decidió por apostar por estos jóvenes futbolistas. Apostó por ellos en el 11 inicial. No era para hacerlos parte de la plantilla y darle los minutos residuales, sino que apostó por ellos de verdad”, recordó Antolín.

“Yo creo que era una generación que no se le ha valorado justamente”, comentó el periodista al mencionar que ganar cinco ligas de España de forma seguida no era fácil y que lo hacían con muchos puntos de ventaja, cuando el futbol otorgaba dos puntos por victoria y no tres como en la actualidad.

“Hicieron mucho por el Real Madrid, le volvieron a dar brillo a un club que había perdido prestigio, que no tenía una economía muy brillante”, declaró.

Antolín recalcó el “miedo escénico” que vivían los rivales europeos cuando llegaban al Santiago Bernabéu y se doblaban a pesar de tener ventajas importantes en los partidos de ida.

Anuncio

“La exigencia absoluta y máxima”, declaró Antolín al hablar de lo que significa portar una camiseta del Real Madrid en ese entonces. “A este club llegan muchos jugadores y saben que tienen un examen diario que juegas al futbol y tienes que sacar muy buena nota, la máxima nota, la máxima exigencia. Si no cumples con esos requisitos, no vales para el Real Madrid”.

Antolín también puntualizó que durante la época de la “Quinta del Buitre” la exigencia de la afición que acudía al Bernabéu era muy diferente a la de ahora.

“La exigencia era tal que los propios aficionados, si no estaban contentos con el resultado, volteaban hacia al palco del presidente y le pedían la dimisión del entrenador o de la suya propia, tiraban las almohadillas al campo. Silbaban desde que iba el partido”, comentó.

“Hoy en día es un negocio. Se ha tranquilizado todo, algunos van a verlo más como un espectáculo, más que una adicción a un madridismo en donde solamente vale ganar”.

Antolín resaltó la sinceridad que se puede apreciar en las entrevistas del documental con Martín Vázquez, en las que relata en detalle los problemas con el presidente en ese entonces, Ramón Mendoza, y cómo Jorge Valdano pasó de ser el mejor compañero de Butragueño a ser su entrenador y apostar en su lugar por un delantero de 17 años llamado Raúl.

El documental “La Quinta del Buitre” se estrenó en Palencia, la ciudad natal de Antolín, un acontecimiento que dejó muy orgulloso al periodista.

“El estreno fue en ese cine, donde yo de pequeñito iba a ver películas, es donde se ha hecho el estreno en España”, declaró. “Fue un acontecimiento en la ciudad, en la comunidad, me arroparon, hablaron del estreno y me sentí afortunado, y me dio la oportunidad de contar algo que desde infancia recuerdo con mucho cariño”.

El documental fue también proyectado a los varios grupos de aficionados del Real Madrid por todo Estados Unidos.

Anuncio

Míchel en México

(Agencia Reforma)

Por último, Antolín dio su punto de vista sobre la llegada de Míchel a los Pumas de la UNAM, equipo con el que ya ha cosechado dos victorias en las primeras dos jornadas de la Liga MX.

“Michel no suele dar entrevistas en España, porque Michel es un ícono en el madridismo. Él reconoce que muchos no le contratan porque muchos lo ven vinculado en el madridismo y no ven al entrenador”, declaró Antolín. “Es un obsesionado al futbol, ve muchísimo futbol al día y sé que al Pumas le va a dar su propio sello. Es un entrenador que le gusta el buen futbol, el futbol de toque el futbol que entretiene al aficionado. Le gusta el buen futbol, un futbol de toque, comenzado desde su propia portería hasta las posiciones de ataque, ese es el futbol que le gusta”.