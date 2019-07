Subcampeón en Mundial de video gana $1.8 millones

Mientras Harrison “Psalm” Chang caminaba en Manhattan, navegando entre miles de residentes locales y turistas a su alrededor el lunes pasado, paró un momento para tomar un respiro y contemplar la realidad.

Chang despertó como un jugador de video juegos profesional de 24 años de edad, quien obtuvo el año pasado un poco más de $69,000 jugando Heroes y Storm y Fortnite, con $1.8 millones más en su cuenta de banco, como el subcampeón de las Finales de la Copa del Mundo Fortnite.

“Solamente paré por un momento y pensé: soy un millonario”, declaró Chang. “Me pegó en ese momento. Es algo loco lo que logré”.

Kyle “Bugha” Giersdorf, de 16 años de Pottsgrove, PA, fue el campeón solitario y obtuvo un precio récord de $3 millones ante un lleno en el Arthur Ashe Stadium de Queens y más de dos millones de audiencia en Twitch y YouTube.

Changa, un originario de Los Ángeles, que acudió a UCLA, fue uno de los competidores más viejos en las Finales de la Copa del Mundo. Dijo que escuchó durante la semana varias bromas que se referían a él como “abuelo” a pesar de no tener la edad suficiente para rentar un auto.

“Es raro porque tienes 24 años y te consideran en la cima de tu condición física en deportes tradicionales, pero en un juego rápido como Fortnite, en donde estás haciendo varios movimientos a la misma vez, tienes que pensar tan rápido, que realmente te sientes de esa edad”, dijo Chang. “Es diferente. Es mucho más preciso y hay mucho más cosas pasando en un segundo que en los deportes tradicionales”.

Changa primero bromeó sobre ir a un casino en busca de una ruleta para tratar de duplicar el premio al poner todo en negro. “Me encanta apostar. Sí. Es divertido. Pero no voy a hacer eso”, dijo un día después. “Voy a ir con la opción más segura: invertir y contratar consejeros financieros”.

Sin embargo, agregó que había decidido que debería “alocarse por algo. Aún estoy tratando de encontrar eso”.

Chang, un aficionado de los Lakers, dijo que probablemente compraría boletos de temporada. Tenía 15 años cuando los Lakers ganaron el último campeonato y le gustan las probabilidades del equipo para la siguiente temporada de LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma y DeMarcus Cousins en el equipo.

“Nací como un aficionado de los Lakers, pero no han servido por mucho tiempo”, declaró Chang. “Finalmente son buenos otra vez, así que definitivamente estoy esperando verlos esta temporada”.

Que Chang pueda bromear sobre ir a un casino y hablar sobre comprar cosas como un auto o una casa demuestra la diferencia en edad entre sus competidores y él. No solamente el ganador de los $3 millones tiene 16 años, sino que el que quedó en quinto puesto tiene 13 años, Thiago “King” Lapp, de Argentina, que ganó $900,000.

“Ni pueden celebrar con un par de tragos”, dijo Chang. “Eso es muy loco, ¿verdad? El promedio de edad de un jugador en este Mundial de Fortnite es de 16 años. Yo tengo casi el doble de la edad que estos muchachos, y solamente tengo 24. Es muy loco. Estoy andando con un puño de adolescentes”.

Fornite es un video juego popular de batalla en el cual 100 jugadores son colocados en una isla, en donde pelean a morir hasta que solamente quede un participante de pie (y bailando). La simpleza de este juego de dos años de edad ha atraído a más de 250 millones de jugadores registrados, desde jugadores de primaria hasta atletas profesionales. Chang fue un jugador profesional de Heroes of the Storm hasta que decidió cambiar de juego el año pasado.

“Comencé a jugar Fornite hace un año y dos meses, lo cual es tarde comparado a muchos profesionales”, dijo Chang. “Comencé a jugar porque se volvió tan popular y tenía que ver de qué se trataba, me envicié e hice el cambio”.

El primer Mundial de Fornite cambiará para siempre la vida de esos jugadores que terminaron entre los primeros cinco. En 24 horas de lograr la victoria, “Bugha” había atraído a más de 200,000 seguidores de Twitter, 200,000 suscriptores de YouTube y 100,000 suscriptores de Twitch. También estuvo en “The Tonight Show” con Jimmy Fallon. El año pasado, ganó $26,000 como jugador profesional.

Para poner en contexto los $3 millones que ganó el domingo, consideren que Novak Djokovic ganó un poco menos que eso por conquistar Wimbledon a principios de este mes y Tiger Woods logró un poco menos de $2 millones por ganar el Masters en abril.

“La belleza de esports es que no son deportes tradicionales donde tienes que nacer alto, rápido y fuerte”, dijo Chang. “En algo así todos tienen una oportunidad de competir. Todos pueden competir si le dedican el tiempo. Mírenme. Soy un asiático promedio. Mido 5 pies y 8 pulgadas con un peso promedio y estoy ahí compitiendo”.

Le tomará solamente un poco a Chang para ajustarse a la vida de un millonario.

“Estaba asustado el domingo. Estaba asustado por un buen tiempo y estoy aquí igual, asustado. No he entendido aún. Siento como que he ganado 100,000 o 200,000, lo cual sería algo bueno. Aún no siento que casi gané $2 millones. Ese tipo de dinero es muy loco. No parece real”.

