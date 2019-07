HORA, TV y SEÑAL EN VIVO de UFC 240: Holloway vs. Edgar, Cyborg vs. Spencer

La función de UFC 240 tendrá lugar este sábado, 27 de julio, en Edmonton, Canada y tendrá como evento estelar la pelea de campeonato de peso pluma entre el campeón Max Holloway y el retador, el clasificado número 4, Frankie Edgar.

La pelea coestelar tendrá a la exmonarca de peso pluma, la brasileña Cris Cyborg, contra la canadiense e invicta Felicia Spencer.

La función estelar será transmitida desde Rogers Place por ESPN+ en Pago por Evento a partir de las 7 p.m.

Recordamos que Holloway estableció el record de golpes en una pelea en la victoria sobre Brian Ortega (290) y está invicto en peso pluma desde 2013 (13-0). Tiene victorias por nocaut sobre el excampeón José Aldo (dos veces) y Anthony Pettis.

Anuncio

Por su parte, Edgar (22-6-1), quien ha ganado ha ganado ocho de sus últimas 10 peleas, pretende convertirse en el octavo peleador en ganar campeonatos en dos divisiones en UFC, pues es excampeón de peso ligero de UFC.

Por su parte, la excampeona de peso pluma, Cyborg, regresa para enfrentar a Spencer y de ganar, podría recibir una revancha ante Amanda Nunes, quien la destronó en su última contienda. Cyborg estuvo invicta por más de 13 años antes del último combate

Spencer (7-0), excampeona de peso pluma de Invicta FC, intenta sorprender al mundo al detener a una de las peleadoras más dominantes en la historia de MMA. Spencer nunca perdió en Invicta. Debutó en UFC en mayo con victoria vía sumisión en el primer round sobre Megan Anderson

Otras peleas en la cartelera incluyen:

Anuncio

· En un combate de peso welter, Geoff Neal (11-2, peleando desde Dallas, Texas, EE. UU.) se enfrenta a Niko Price (13-2 1NC, peleando desde Cabo Coral, Florida, EE. UU.)

· Olivier Aubin-Mercier (12-4, peleando desde Montreal, Canadá) busca otra finalización contra el prospecto Arman Tsarukyan (13-2, peleando desde Krasnodar, Rusia)

· El doble campeón de TKO MMA Marc-Andre Barriault (11-2, peleando desde la ciudad de Quebec, Canadá) va por su primera victoria en UFC contra Krzysztof Jotko (20-4, peleando desde Orneta, Polonia)

· La No. 7 de peso mosca, Alexis Davis (19-9, peleando desde San José, California, EE. UU. a través de Cataratas del Niágara, Ontario, Canadá) busca reafirmarse por el título ante la peligrosa Viviane Araujo (7-1, peleando desde Brasilia, Brasil)

· El destacado peleador de Alberta, Hakeem Dawodu (9-1-1, peleando desde Calgary, Alberta, Canadá) va por su tercera victoria consecutiva contra el recién llegado Yoshinori Horie (8-1, peleando desde Nagasaki, Japón)

· El peso pluma canadiense Gavin Tucker (10-1, peleado desde Halifax, Nueva Escocia, Canadá) regresa a la acción contra Seungwoo Choi (7-2, peleando desde Gangneung, Corea del Sur)

· El No. 3 de peso mosca Alexandre Pantoja (21-3, peleando desde Arraial Do Cabo, Brasil) se enfrenta al No. 4 Deiveson Figueiredo (15-1, peleando desde Soure, Brasil)

· Gillian Robertson (6-3 peleando desde Coconut Creek, Florida, EE. UU., a través de Cataratas del Niágara, Ontario, Canadá) va por otra impresionante sumisión contra la brasileña Sarah Frota (9-1, peleando desde Balneario Camboriu, Brasil)

Anuncio

· Erik Koch (15-6, peleando desde Milwaukee, Wisconsin, EE. UU.) hace su debut en el peso welter contra Kyle Stewart (8-1, peleando desde Tempe, Arizona, EE. UU.)

ESTELARES (7 p.m., ESPN+ PPV)

Campeonato de peso pluma: Max Holloway vs Frankie Edgar

Peso pluma: Cris Cyborg vs Felicia Spencer

Peso welter: Geoff Neal vs Niko Price

Peso ligero: Olivier Aubin-Mercier vs Arman Tsarukyan

Peso mediano: Marc-Andre Barriault vs Krzysztof Jotko

PRELIMINARES

Anuncio

(5 p.m., ESPN)

Peso mosca: Alexis Davis vs Viviane Araujo

Peso pluma: Hakeem Dawodu vs Yoshinori Horie

Peso pluma: Gavin Tucker vs Seungwoo Choi

(4 p.m., UFC Fight Pass)

Peso mosca: Alexandre Pantoja vs Deiveson Alcantara

Peso mosca: Gillian Robertson vs Sarah Frota

Peso welter: Erik Koch vs Kyle Stewart