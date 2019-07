Jessie Magdaleno enfrentará a Rafael Rivera en cartelera en Banc of California Stadium

El excampeón mundial de peso junior pluma, Jessie Magdaleno, enfrentará a Rafael Rivera en un choque a 10 asaltos en el peso pluma el sábado 17 de agosto en el Banc of California Stadium. El choque Magdaleno vs. Rivera será el combate coestelar de la función que será estelarizada por la segunda defensa del título mundial peso junior pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) del mexicano Emanuel Navarrete ante Francisco “Panchito” De Vaca.

El combate Navarrete vs. De Vaca fue elevado a evento principal luego de que la lesión en una pierna de José Benavídez Jr. lo obligara a retirarse de su pelea de peso welter contra Luis Collazo.

Los combates Navarrete vs. De Vaca y Magdaleno vs. Rivera serán televisados en vivo por ESPN y ESPN Deportes a partir de las 10 p.m. ET / 7 p.m. PT.