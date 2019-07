Giselle Zarur habla de su nuevo reto en FOX Deportes y de los avances de la mujer en el periodismo deportivo

La periodista mexicana Giselle Zarur reconoce que los tiempos están cambiado. Aunque el papel de la mujer en el periodismo deportivo aún tiene mucho espacio por recorrer, la nueva integrante del equipo de FOX Deportes admite que ya se han hecho avances.

“No te voy a negar que todavía es difícil, pero creo que hemos crecido mucho”, declara la periodista. “Cada vez se escucha más de oportunidades, se prueba que podemos hacer las mismas cosas [que los hombres], que podemos ser reporteras de campo, que va más allá de la imagen y del físico”.

“También hay muchos hombres que nos dan esa oportunidad”, expresa.

Una de esas oportunidades llegó hace unas semanas para la mexicana, cuando fue contratada como la nueva integrante del equipo que transmitirá la Liga MX por FOX Deportes. Para Zarur, el trabajar en Estados Unidos representa un reto significante y está en el proceso de mudarse a Los Ángeles.

“Es un reto porque, número uno, es salir de mi país, de México, y segundo porque es salirte de tu zona de confort. Es un gran reto, pero creo que será una gran aventura”, dice Zarur, quien agrega que los directivos en FOX Deportes le brindaron mucha confianza.

Zarur decidió abandonar su zona de confort al renunciar a Televisa, compañía en la que había trabajado desde 2010 y donde cubrió una variedad de deportes, incluyendo el futbol de la Liga MX, Formula Uno y tenis.

Sobre su partida de Televisa, la originaria de la Ciudad de México declaró que sentía que su ciclo ya había terminado en esa cadena.

“Ya tenía muchos años ahí, donde obviamente me hice, donde aprendí muchísimo, confirmé que mi pasión son los deportes. Obviamente que duele irse, en parte por las amistades que has hecho, de cerrar un circulo, pero estoy tan agradecida de todo el trabajo que hice ahí. Y me voy feliz por todo lo que hicimos”, comenta Zarur.

Zarur le debe mucho de su crecimiento al automovilismo, donde entrevistó a los pilotos más aclamados de Fórmula Uno, incluyendo a Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Fernando Alonso. También trabajó en Fórmula Uno para Canal F1 Latinoamérica, el canal en español oficial de la organización.

“La Fórmula Uno me enamoró… es en el deporte donde más crecí, donde más me desarrollé como periodista, en que realmente me formó”, comenta Zarur, quien explica que también aprendió muchas cosas a nivel personal.

“Tengo grandes amistades y grandes recuerdos con pilotos”, asevera.

Una de esas amistades que aún conserva es la del piloto mexicano Sergio Pérez, a quien califica como una persona “muy sencilla y que va por sus objetivos”.

“No se va con historias y con rodeos, si quiere algo, él va a lo que va y si quiere algo va y lo busca”, señala. “Lo podemos ver cómo ha evolucionado en su carrera, como salió de México de muy corta edad, salió a buscar ese sueño, desde los 15 años viviendo solo en Europa, creo que nos dice mucho de su personalidad”.

Zarur también es muy apasionada por el tenis y calificó a Rafael Nadal como el atleta que más admira en el mundo.

“Por su garra, por su entrega, porque tiene un tenis súper aguerrido. Se me hace un monstruo, no le quito crédito a Roger [Federer], pero Roger es más natural y más elegante, me gusta más ese estilo de Rafa, más aguerrido”, declara.

Zarur tiene raíces libanesas y calificó esa cultura como muy parecida a la mexicana, pues ambas son “muy hogareñas”.

“Se parecen en como reciben a la gente. Es una cultura que tengo muy arraigada. Al final es mi sangre, son las raíces. Me encanta presumir que soy mexicana pero corre en mí esa sangre libanesa. Desde mis abuelos hasta mis papás todos se casaron entre paisanos”, explica.

Por último, Zarur comparte uno de los consejos que más le ayudaron en su formación como periodista.

“A pesar de todo, que a pesar de las adversidades que uno pueda tener. si en algún momento no estás en el camino correcto, nunca dejes de ser tú. Le diría lo mismo a los que se dediquen a hacer esto”.