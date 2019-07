Se acerca el debut de ‘Gio’ con América

Miguel Herrera contemplará a Giovani dos Santos para estar en la banca en el duelo entre América y Houston Dynamo por la Leagues Cup. Herrera ya considera a Dos Santos como una alternativa.

El volante también saldrá al banquillo para el duelo del próximo sábado ante León por la Jornada 2 de la Liga BBVA. “Giovani ya va a la banca para los dos juegos. Vamos a ver porque algunos andan medio cansadones, pero será prácticamente el mismo cuadro (que jugó ante Rayados).

“Vamos a enfrentar todos los torneos que nos pongan enfrente, la haga o no la Federación. Si de alguna forma nos calificaron para este torneo, ya estamos dentro y hay que pelearlo con todo. El grupo va completo, el único que no viaja es Henry (Martín)”, dijo Herrera en el aeropuerto capitalino.

“El Piojo” dijo que el plantel no espera más refuerzos a menos de que se concrete otra salida. Sobre el tema de Roger Martínez dijo que el colombiano saldrá sólo si es capaz de llevar una oferta atractiva al Nido de Coapa.

Anuncio

“Para nosotros estamos cerrados a menos de que salga alguien, pero como no queremos que salga nadie, entonces esperemos que no. "Él (Roger) fue claro, ya hablamos, me dijo que tenía la ilusión de salir, pero todos tienen esa ilusión. Yo sé lo dije, si él tiene es posibilidad de traer una buena oferta para el club, adelante. Pero yo lo veo contento, metido, está jugando bien”, sentenció.