Púgil Dadashev fallece por lesiones sufridas en pelea

ARCHIVO - En esta foto del 20 de octubre del 2018, Maxim Dadashev celebra tras vencer a Antonio DeMarco en una pelea de la division junior welter en Las Vegas. Dadashev falleció tras sufrir lesiones en la cabeza en una pelea en Estados Unidos el 16 de julio del 2019. Tenía 28 años. (AP Foto/John Locher)

