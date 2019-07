Lomachenko peleará en Londres

El campeón mundial peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Vasiliy Lomachenko, el considerado mejor libra por libra del boxeo y dos veces medallista de oro olímpico, defenderá sus cinturones el sábado 31 de agosto, contra el también medallista de oro olímpico “Cool Hand” Luke Campbell, el orgullo de Hull, Inglaterra, en The O2 de Londres.

El vacante título mundial peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) también estará en la línea en esta batalla de dos medallistas de oro olímpicos de Londres 2012.

El choque titular Lomachenko vs. Campbell estelarizará una edición especial por la tarde de Top Rank on ESPN por ESPN+, que comenzará a las 5 p.m. ET / 2 p.m. PT. La cartelera completa se transmitirá por ESPN+ a partir de la 1 p.m. ET / 10 a.m. PT.