Personalidades desfilaron sobre las alfombras rojas en Los Ángeles en la semana de los ESPY

El mundo del deporte se unió a celebrar a los mejores atletas del momento en la alfombra roja de los ESPY y en el Gatorade Player of the Year Awards, que premia a lo mejor de los prospectos de preparatorias a nivel nacional, ambos celebrados en Los Ángeles.

Leyendas deportivas, figuras del entretenimiento, además de “influencers” y “youtubers” también se unieron a las celebraciones.

Varias de estas personalidades conversaron con HOY Deportes:

Jonathan dos Santos (Jugador del LA Galaxy)

El jugador mexicano tuvo una destacada actuación con el Tri en la Copa Oro, además de anotar el único tanto que le dio el título a la selección mexicana ante Estados Unidos.

Al igual que su hermano, Gio, anotó en una final de ese torneo.

“Tenemos la gran fortuna, la gran suerte de que los dos en una gran final contra los Estados Unidos, que es un gran rival, de meter dos golazos y quedar en la historia de México”, dijo Jona.

El mediocampista del Galaxy comentó sobre el momento que vive su hermano, quien ahora hace parte de las Águilas del América.

“Gio está feliz de estar ahí, cumplió un sueño que teníamos desde pequeños de estar en el mejor club de México. Si Dios quiere, esta temporada será la suya”.

Henry Cejudo (Doble campeón de UFC)

El peleador angelino sigue gozando de su buen momento después de derrotar por nocaut a Marlon Moraes en UFC 238, en Chicago.



Aunque logró capturar el título vacante de peso gallo, Cejudo tendrá que esperar para volver al octágono pues se lesionó en ese combate.

“Me siento bien después de ganar la pelea aunque me lastimé el hombro izquierdo y entre cuatro a cinco meses debo ya poder volver a pelear. Me torcí el tendón subescapular”, explicó.

Cejudo espera enfrentar a quien le pongan a su regreso… “así sea Amanda Nunes”.

“Cualquier persona, a mí me encanta el oro, soy un buscador de oro, soy un interesado en el oro (risas)”.

Abby Wambach (Campeona en la Copa Mundial de 2015)

El reciente triunfo del equipo femenino de Estados Unidos en la Copa Mundial de Francia 2019 ha inspirado a propios y extraños, incluso a Wambach, quien ganó el título en 2015.

“Me han inspirado, han inspirado a mis hijos”, dijo Wambach, quien felicitó a las jugadoras por mantener la atención en el torneo y no dejar que incluso un intercambio con el presidente Donald Trump las distrajera.

Wambach apoya la decisión de las jugadoras de no ir a la Casa Blanca.

“No, definitivamente no hubiera visitado la Casa Blanca con esta administración pero no estoy en el equipo y no importa… lo que importa es que ellas tomen su propia decisión”.

Todd Gurley (Jugador de LA Rams)

La rodilla izquierda del running back de los Rams fue el tema de conversación durante los playoffs previo al Super Bowl de la temporada 2018. El corredor no tuvo su mejor desempeño y muchos lo señalan como gran parte por la que los Carneros perdieron el campeonato ante los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Acerca la dura derrota, Gurley se mostró positivo sobre el futuro del equipo.

“Ya lo superé, no es como que haya perdido a alguien cercano, sabes… se perdió un juego, un juego que amo, un juego que también entiendo, no solo como parte de la NFL sino de futbol americano y punto. He lidiado con pérdidas, de todo un poco, lesiones, es parte de esto que hacemos y aprendes a lidiar con eso como jugador”.

Omar Hernández (Jugador del Año)

El joven jugador de la Dalton High School fue el merecedor al Mejor Jugador del Año a nivel nacional entre 460,000 candidatos.

Además de su gran labor en el terreno de juego gracias a su zurda mágica, Hernández se destacó también por sus aportaciones sociales.

“Me siento orgulloso y feliz de haber ganado este premio”, dijo el jugador, quien lideró a su escuela a un récord de 23-0 en la temporada.

Hernández apoyó a su familia de la mejor manera que pudo e incluso entrenaba a chicos para aprender a jugar futbol.

“Salía temprano para la preparatoria y más tarde ayudaba a mi mamá para trabajar. Entrenaba en la tarde. Después me iba a la fábrica de alfombras. Cortaba, las empacaba y la revisábamos”.

Landry Shamet (Jugador de Clippers)

La llegada de Kawhi Leonard y Paul George a los Clippers, además de Anthony Davis y Demarcus Cousins a acompañar a LeBron James en Lakers, ha despertado mucha expectativa para el duelo angelino en la próxima temporada 2019-20.

El escolta de Clippers espera que los duelos contra sus rivales de patio sean especiales.

“Es emocionante tener a estos jugadores en nuestro equipo”, dijo Shamet. “El núcleo es fuerte. Lo que sucede ahora en L.A. con estos jugadores… será muy divertido. No puedo esperar. Ya estamos trabajando entre algunos de nosotros, no he trabajado con Kawhi y los demás, pero pronto estaremos en la duela juntos. Quiero que la afición se emocione, que nos apoye y que disfruten esto con nosotros”.

Eugenio Derbez (Actor)

El comediante mexicano fue una de las grandes figuras latinas del entretenimiento que se hizo presente en la velada de los ESPY y habló sobre la situación que viven las jugadoras de la selección estadounidense.

“No tiene que haber pago diferente entre los hombres y las mujeres, sobre todo después de hacer un papel increíble como lo están haciendo”, dijo Derbez.

El actor dijo, además, haber disfrutado el triunfo de México en la Copa Oro.

“Sufrí como siempre sufrimos los mexicanos, pero por suerte ganamos. Ahora me encontré a Jonathan y me dio mucho gusto me dio verlo y felicitarlo personalmente”, compartió.