VIDEO: Caín Velásquez cae ante Francis Ngannou en solo segundos en velada de UFC Fight Night

Le tomó a Caín Velásquez 31 largos meses años para volver al octágono y solo 26 segundos para bajar de ella. El mexicoamericano cayó ante Francis Ngannou por nocaut en el primer asalto en la velada de UFC Fight Night el domingo.

Velásquez y el camerunés-francés no tardaron en irse uno contra el otro, pero aparentemente la rodilla izquierda de Caín no le respondió y este cayó a la lona mientras que era golpeado repetidamente.

Velásquez entró con aparente confianza al octágono mientras saludaba a la afición.

Mientras que Ngannou se vio tranquilo.

La pelea duró muy poco en Phoenix.

El ganador aprecia la oportunidad de pelear contra “una leyenda” como Caín.

