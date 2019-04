Surge video que podría costarle tiempo en la cárcel a Conor McGregor

Conor McGregor, se declaró “no culpable” por los cargos que le costaron ser arrestado en marzo. El Un video de seguridad muestra al excampeón en dos divisiones de UFC arrebatando y luego pisoteando el celular de Ahmed Abdirzark, quien trataba de tomar fotos o video del irlandés mientras este abandonaba un hotel en Miami a las 5 a.m.

McGregor no compareció ante el juez en la corte el miércoles, cuando tenía que presentarse, pero lo hizo su abogado Samuel Rabien.

Surveillance footage has emerged of the Conor McGregor phone smashing incident that occurred in Miami. pic.twitter.com/VYr93BwkXH