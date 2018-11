UFC dedica capítulo de serie de aniversario a Donald Trump

UFC sigue de manteles largos, festejando el aniversario 25 de la organización y en una serie de Fight Pass dedicará uno de los 25 capítulos al impacto que ha tenido el ahora presidente de los Estados Unidos en el deporte de las artes marciales mixtas.

UFC 25 Years in Short tendrá un episodio de nombre: “COMBATANT IN CHIEF: The Story of Donald Trump and Combat Sports (la historia de Donald Trump y los Deportes de Combate)”.

La serie, que toca el tema de la evolución de UFC, sus peleadores y personajes, habla de cómo Trump abrió su casino en Atlantic City para apoyar a un UFC que estaba en problemas y fue así cómo comenzó la amistad entre Trump y Dana White, presidente de UFC. El capítulo menciona cómo el presidente estadounidense fue vital en la legalización del deporte. Trump Taj Mahal fue anfitrión de UFC 30 en Atlantic City en febrero de 2001, luego regresó para UFC 31 en mayo de 2001 a ese mismo escenario, bajo las nuevas reglas de las artes marciales mixtas.

Dirigido por Adam Condal y Michael Haydel, la premier del capítulo será este miércoles, 14 de noviembre, a las 12 p.m. Hora del Pacífico.